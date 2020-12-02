Окупанти хочуть ув'язнити власника каналу ATR на 19 років
Окупаційна "прокуратура" хоче засудити власника кримськотатарського телеканалу ATR та активіста Ленура Іслямова до 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Його звинувачують у диверсії та організації незаконного збройного формування.
"Справа" окупантів проти Іслямова: деталі
Про те, що так звана "прокуратура" просить окупаційний "суд" в Криму засудити власника каналу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму у 2015 році Ленура Іслямова, повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов.
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Термін, на яких пропонують ув'язнити власника ATR, становить 19 років.
Іслямова, який зараз перебуває в Києві, звинувачують у диверсії, закликах до сепаратизму і створенні незаконного збройного формування,
– розповів Полозов.
Також обвинувачення просить заборонити Іслямову займатися діяльністю в галузі ЗМІ на 2 роки.
Слухання проходить у "Верховному суді Криму".
Що каже сторона захисту
- Вона вказала на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в сепаратизмі.
- Крім того, захисники звернули увагу на фальсифікацію слідством доказів.
- А також на суттєві порушення, допущені під час попереднього слідства і суду.
- Переслідування Іслямова ж назвали політично вмотивованим.
- Захист заявив про необхідність винесення виправдувального вироку і відмови в задоволенні заявлених цивільних позовів, загальна ціна яких перевищує мільярд рублів.
Після завершення дебатів і реплік сторін "суд" пішов до нарадчої кімнати. Вирок мають оголосити 10 грудня.
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Що відомо про кримінальну справу проти Іслямова
- Російська Федеральна служба безпеки відкрила її в жовтні 2015 року. Власника кримськотатарського телеканалу оголосили у розшук.
- У травні 2020 окупанти пред'явили Іслямову звинувачення.
- Російські суди в окупованому Криму винесли 3 обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в причетності до "добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", засновником якого вважається Іслямов.
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