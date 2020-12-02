Окупаційна "прокуратура" хоче засудити власника кримськотатарського телеканалу ATR та активіста Ленура Іслямова до 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Його звинувачують у диверсії та організації незаконного збройного формування.

"Справа" окупантів проти Іслямова: деталі

Про те, що так звана "прокуратура" просить окупаційний "суд" в Криму засудити власника каналу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму у 2015 році Ленура Іслямова, повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов.

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Термін, на яких пропонують ув'язнити власника ATR, становить 19 років.

Іслямова, який зараз перебуває в Києві, звинувачують у диверсії, закликах до сепаратизму і створенні незаконного збройного формування,

– розповів Полозов.

Також обвинувачення просить заборонити Іслямову займатися діяльністю в галузі ЗМІ на 2 роки.

Слухання проходить у "Верховному суді Криму".

Що каже сторона захисту

Вона вказала на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в сепаратизмі.

ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в сепаратизмі. Крім того, захисники звернули увагу на фальсифікацію слідством доказів.

А також на суттєві порушення, допущені під час попереднього слідства і суду.

і суду. Переслідування Іслямова ж назвали політично вмотивованим.

Захист заявив про необхідність винесення виправдувального вироку і відмови в задоволенні заявлених цивільних позовів, загальна ціна яких перевищує мільярд рублів.

Після завершення дебатів і реплік сторін "суд" пішов до нарадчої кімнати. Вирок мають оголосити 10 грудня.

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Що відомо про кримінальну справу проти Іслямова