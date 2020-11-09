На окупованій території Криму з'явиться так зване дипломатичне представництво – консульство Республіки Нікарагуа. На церемонію відкриття вже прибула пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес.

Так зване консульство відкриють у Сімферополі. Про це повідомляє Інтерфакс-Росія. До теми Українська влада готова допомогти кримчанам через коронавірус: деталі Додамо, "почесним консулом" Нікарагуа в Криму став Олег Бєлавенцев. За призначення консульства в Криму Україна ініціювала санкції проти Нікарагуа. Зауважимо, держава визнала півострів частиною Росії ще у 2014 році. Зверніть увагу! Нікарагуа регулярно відмовляється голосувати за резолюцію ООН про визнання Росії країною-окупантом. Олег Бєлавенцев: що про нього відомо Проросійський активіст Бєлавенцем був представником Володимира Путіна у так званому Кримському федеральному окрузі.

Він активно підтримував анексію Криму.

2019 року райсуд Києва засудив Бєлавенцева до 13 років ув'язнення. Причиною стало посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України.

За даними суду, Бєлавенцев закликав українських військових перейти на бік Росії та здати окупантам зброю та боєприпаси.