Окупанти в Криму відкриють так зване консульство Нікарагуа
На окупованій території Криму з'явиться так зване дипломатичне представництво – консульство Республіки Нікарагуа. На церемонію відкриття вже прибула пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес.
Так зване консульство відкриють у Сімферополі. Про це повідомляє Інтерфакс-Росія.
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Додамо, "почесним консулом" Нікарагуа в Криму став Олег Бєлавенцев.
За призначення консульства в Криму Україна ініціювала санкції проти Нікарагуа. Зауважимо, держава визнала півострів частиною Росії ще у 2014 році.
Олег Бєлавенцев: що про нього відомо
- Проросійський активіст Бєлавенцем був представником Володимира Путіна у так званому Кримському федеральному окрузі.
- Він активно підтримував анексію Криму.
- 2019 року райсуд Києва засудив Бєлавенцева до 13 років ув'язнення. Причиною стало посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України.
- За даними суду, Бєлавенцев закликав українських військових перейти на бік Росії та здати окупантам зброю та боєприпаси.
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