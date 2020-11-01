Окупанти не втримались від обстрілів на Донбасі: стріляли з гранатомета біля Зайцевого
-
Проросійські бойовики 31 жовтня таки порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед українських військових, на щастя, немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Раніше Термінове засідання ТКГ не допомогло: бойовики знову зірвали перемир'я
Яка ситуація на фронті
- Неподалік населеного пункту Зайцеве бойовики здійснили поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.
- В штабі ООС запевняють, що ворожа провокація не загрожувала українським військовим, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
- Від початку доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Поділитися новиною