Проросійські бойовики 31 жовтня таки порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед українських військових, на щастя, немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Раніше Термінове засідання ТКГ не допомогло: бойовики знову зірвали перемир'я Яка ситуація на фронті Неподалік населеного пункту Зайцеве бойовики здійснили поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

В штабі ООС запевняють, що ворожа провокація не загрожувала українським військовим, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Зверніть увагу! Окупанти на Донбасі 30 жовтня цинічно зірвали перемир'я, обстрілявши позиції українських захисників. Внаслідок обстрілу двоє українських військових загинули. Через це Україна ініціювала екстрене засідання ТКГ. Під час переговорів сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу