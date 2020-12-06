Росіяни продовжують знищувати красиві та унікальні місця у Криму. Так, на окупованому півострові вони перетворили у звалище популярний колись пляж Малий Маяк, що під Алуштою.

Туди окупанти скидають будівельні відходи та сміття. Частина відходів летить прямо у море. Наслідки таких дій проілюстрував у твіттері блогер RoksolanaToday&КрымUA.

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Малий Маяк, південне узбережжя Криму. Будівельне сміття практично в морі. Такого у нас ще не було,

– мовиться в описі до фото.

Зазначимо, що Малий Маяк – це курортне селище, розташоване на південному узбережжі Криму. Воно підпорядковане Алуштинській міській раді та розташоване за 10 кілометрів від цього міста і за 25 – від Ялти.

Малый Маяк

ЮБК

сттроительный мусор фактически в море

Такого даже у нас еще не было... pic.twitter.com/rDRxehxcGg — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 5, 2020

Поряд із селищем є реліктовий парк Карасан, Кучук-ламбатський заповідник, а також гора Кастель. З Малого Маяка починається стежка на Бабуган-яйлу.

Малий Маяк у Криму: карта