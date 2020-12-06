Окупанти перетворили популярний пляж під Алуштою у звалище: шокуючі фото
Росіяни продовжують знищувати красиві та унікальні місця у Криму. Так, на окупованому півострові вони перетворили у звалище популярний колись пляж Малий Маяк, що під Алуштою.
Туди окупанти скидають будівельні відходи та сміття. Частина відходів летить прямо у море. Наслідки таких дій проілюстрував у твіттері блогер RoksolanaToday&КрымUA.
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Малий Маяк, південне узбережжя Криму. Будівельне сміття практично в морі. Такого у нас ще не було,
– мовиться в описі до фото.
Зазначимо, що Малий Маяк – це курортне селище, розташоване на південному узбережжі Криму. Воно підпорядковане Алуштинській міській раді та розташоване за 10 кілометрів від цього міста і за 25 – від Ялти.
Поряд із селищем є реліктовий парк Карасан, Кучук-ламбатський заповідник, а також гора Кастель. З Малого Маяка починається стежка на Бабуган-яйлу.
Малий Маяк у Криму: карта
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