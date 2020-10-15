Російські окупанти все частіше порушують повітряний простір України та відправляють до анексованого Криму все більше і більше пасажирських літаків. У порівнянні з 2019 роком їх кількість зросла на 11,1%.

Водночас інтенсивність виконання польотів залежить від сезонності: влітку вона вища, взимку, відповідно, – нижча. Про це розповів виконувач обов’язків директора "Украероруху" Андрій Ярмак в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Якщо говорити про динаміку, то у 2019 році російські авіакомпанії здійснювали в Крим в середньому в день близько 90 рейсів або 32,5 тисячі рейсів на рік. Цього року це число дещо зросло: за результатами січня – вересня середньодобова кількість таких рейсів – близько 100,

– наголосив він.

"Украерорух" системно фіксує всі порушення правил використання повітряного простору з боку російських авіакомпаній. Усю цю інформацію він передає до Державіаслужби для вжиття заходів.

Зверніть увагу! У 2014 році Державіаслужба закрила повітряний простір над Кримом. Відтак, жодна держава не має права відправляти чи саджати там свої літаки.



Україна – єдина держава, яка має право керувати повітряним простором у Сімферопольському районі польотної інформації.

Росія, що окупувала український півострів, щодня порушує заборону України.