Окупанти почали частіше літати в Крим: свіжі дані
Російські окупанти все частіше порушують повітряний простір України та відправляють до анексованого Криму все більше і більше пасажирських літаків. У порівнянні з 2019 роком їх кількість зросла на 11,1%.
Водночас інтенсивність виконання польотів залежить від сезонності: влітку вона вища, взимку, відповідно, – нижча. Про це розповів виконувач обов’язків директора "Украероруху" Андрій Ярмак в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Якщо говорити про динаміку, то у 2019 році російські авіакомпанії здійснювали в Крим в середньому в день близько 90 рейсів або 32,5 тисячі рейсів на рік. Цього року це число дещо зросло: за результатами січня – вересня середньодобова кількість таких рейсів – близько 100,
– наголосив він.
"Украерорух" системно фіксує всі порушення правил використання повітряного простору з боку російських авіакомпаній. Усю цю інформацію він передає до Державіаслужби для вжиття заходів.
Росія, що окупувала український півострів, щодня порушує заборону України.