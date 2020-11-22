Окупанти продовжують гатити по позиціям українських захисників: де було гаряче
Упродовж 22 листопада ворог двічі порушив досягнуті мирні домовленості. Неспокійно було неподалік населеного пункту Шуми та у напрямку Водяного.
Окупанти вже традиційно застосували стрілецьку зброю. Про це повідомили у штабі ООС.
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Де було неспокійно
- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.
Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає,
– зазначили в ООС.
Як минула доба на Донбасі
Упродовж минулої доби у районі відповідальності наших бригад ворог 1 раз порушив режим припинення вогню. Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.
На щастя, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
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