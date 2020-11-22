Упродовж 22 листопада ворог двічі порушив досягнуті мирні домовленості. Неспокійно було неподалік населеного пункту Шуми та у напрямку Водяного.

Окупанти вже традиційно застосували стрілецьку зброю. Про це повідомили у штабі ООС.

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Де було неспокійно

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Шуми , противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

, противник відкривав вогонь Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає,

– зазначили в ООС.

Як минула доба на Донбасі

Упродовж минулої доби у районі відповідальності наших бригад ворог 1 раз порушив режим припинення вогню. Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

На щастя, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.