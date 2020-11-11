"Україна може отруїти її": окупанти просять кримчан забути про воду Дніпра
Спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що жителям півострова варто "забути" про постачання дніпровської води по Північно-Кримському каналу.
На його думку, наразі це технічно неможливо, оскільки ситуацію з Україною надто складна. Про це йдеться на сайті підконтрольного Росії парламенту Криму, пише 24 канал.
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Крім цього, Константинов переконаний, що Криму варто йти шляхом, визначеним російським президентом. Адже питання відновлення постачання "навіть немає з ким обговорювати".
Якщо припустити, що це буде вирішено, вони мінятимуть ціну на воду тричі на день. По-друге, цікавить якість цієї води. Просто відкрити шлюзи та пустити її в Крим неможливо,
– наголосив він.
Спікер окупаційного парламенту додав, що на відновлення Північно-Кримського каналу потрібно багато грошей. Мовляв, не можна просто лити воду, адже вона вся йтиме у землю.
"Хто сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми це зробили? Поки в Україні не буде адекватної влади, а такого не передбачається, про це треба забути", – сказав Константинов.
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