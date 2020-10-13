Окупанти проводять на Донбасі збори "резервістів"
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З 12 жовтня на окупованих територіях Донбасу проросійські бойовики проводять військові збори. В цьому вони хочуть задіяти якомога більше людей.
Командувачі російсько-окупаційних військ хочуть підвищити бойову підготовку у своїх лавах. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані розвідки.
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Що відомо про збори терористів
- На полігонах армійських корпусів окупантів проводять збори чоловіків віком до 35 років.
- Керівникам окупаційних установ і підприємств заборонили брати на роботу чоловіків молодше 35, які не пройшли ці збори.
- Навчання бойовиків триватимуть два тижні. До них терористи хочуть долучити якомога більше місцевих мешканців.
Ситуація на Донбасі від початку доби 13 жовтня
- Станом на 12:00 бойовики двічі порушили режим тиші. Вони стріляли з гранатометів біля Зайцевого і Веселого.
- Втрат серед українських військових немає.
- Вогонь у відповідь бійці Об'єднаних сил не відкривали.
Що відбувалося на Донбасі за минулу добу
За 12 жовтня окупанти порушили режим припинення вогню 7 разів. Вони провокували українських військових біля Авдіївки, Новолуганського, Майорська, Оріхового та Камишувахи.
Останні новини про війну на Донбасі:
- КПВВ в Станиці Луганській 15 жовтня закриють на карантин.
- Окупанти привели свої війська в повну бойову готовність.