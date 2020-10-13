З 12 жовтня на окупованих територіях Донбасу проросійські бойовики проводять військові збори. В цьому вони хочуть задіяти якомога більше людей.

Командувачі російсько-окупаційних військ хочуть підвищити бойову підготовку у своїх лавах. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані розвідки.

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Що відомо про збори терористів

На полігонах армійських корпусів окупантів проводять збори чоловіків віком до 35 років.

Керівникам окупаційних установ і підприємств заборонили брати на роботу чоловіків молодше 35, які не пройшли ці збори.

Навчання бойовиків триватимуть два тижні. До них терористи хочуть долучити якомога більше місцевих мешканців.

Ситуація на Донбасі від початку доби 13 жовтня

Станом на 12:00 бойовики двічі порушили режим тиші. Вони стріляли з гранатометів біля Зайцевого і Веселого.

біля Зайцевого і Веселого. Втрат серед українських військових немає.

Вогонь у відповідь бійці Об'єднаних сил не відкривали.

Що відбувалося на Донбасі за минулу добу

За 12 жовтня окупанти порушили режим припинення вогню 7 разів. Вони провокували українських військових біля Авдіївки, Новолуганського, Майорська, Оріхового та Камишувахи.

Останні новини про війну на Донбасі:

КПВВ в Станиці Луганській 15 жовтня закриють на карантин.

Окупанти привели свої війська в повну бойову готовність.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу