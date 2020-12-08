Командування російських окупаційних військ посилює заходи бойової підготовки артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів. На полігонах окупованого Донбасу бойовики проводять навчання.

Окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на Головне управління розвідки.

Читайте також Кравчук стверджує, що план "Б" по Донбасу можуть затвердити на початку 2021 року

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів,

– зазначив Шаравара.

Зокрема, цього тижня на полігонах тимчасово окупованих територій Донбасу окупанти проводять

заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин;

збори з командирами взводів та молодшим командним складом;

збори з командирами бойових машин;

показові інструкторсько-методичні заняття.

Крім того, за словами Шаравари, противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ черговими артилерійськими підрозділами і танками. Цим окупанти порушують мінські домовленості щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.

Зверніть увагу Скільки російських військових на Донбасі: Хомчак назвав приголомшливу цифру

Довідка. За інформацією Генштабу, станом на 4 листопада 2020 року на тимчасово окупованих частинах Донбасу перебуває приблизно 38 тисяч бойовиків, 480 танків, а також 900 одиниць броньованих машин та іншої техніки. Також на кордоні з Україною на території Ростовської області перебувають 12 батальйонно-тактичних груп.