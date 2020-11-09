Окупанти відмовилися поновлювати пропуск через КПВВ на Донбасі
З 10 листопада у зоні ООС мали б відновити роботу усіх КПВВ. Однак окупанти вже заявили, що продовжать блокувати пропуск в Донецькій області.
Водночас цивільні зможуть перетинати лінію розмежування лише через один КПВВ два дні на тиждень. Про це пишуть сепаратистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
Важливо У зоні ООС відновлять роботу усіх КПВВ: що відомо
З боку окремих районів Донецької області працюватиме тільки КПВВ "Оленівка" (щопонеділка і щоп'ятниці) на дорожньому коридорі з КПВВ "Новотроїцьке". Натомість пропуск через КПВВ "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове" заблокують.
Також в ОРДЛО відзначають, що відкриття Україною пунктів пропуску в односторонньому порядку нібито призведе до погіршення епідеміологічної ситуації в Донецькій області.
Зауважимо, що рух через КПВВ обмежували через пандемію COVID-19. Зокрема, пункти пропуску закривали з березня 2020 року. Також обмеження діяли й у вересні цього року. Детальніше про ситуацію в зоні ООС – читайте тут.
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