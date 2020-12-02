Окупанти вимагають знести храм ПЦУ у Криму: проти єпархії порушили ще одну справу
Російська влада порушила ще одну справу проти єпархії Православної церкви України у Криму через те, що вона не демонтовує дерев'яний храм в Євпаторії. Митрополиту Сімферопольському і Кримському Клименту вручили постанову з вимогою знести храм до 3 грудня.
Про справу щодо єпархії ПЦУ повідомляє Прокуратура Криму і Севастополя з посиланням на Представництво президента України на півострові, пишуть "Крим.Реалії".
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Відзначається, що Управління Федеральної служби судових приставів Росії по Криму встановило новий термін: дерев'яний храм в Євпаторії потрібно знести до 3 грудня.
Постанову у цій справі 1 грудня отримав Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент.
Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму,
– йдеться у повідомленні.
Тому прокуратура у межах кримінального провадження надасть відповідну правову оцінку зазначеним діям представників окупаційної влади.
Що цьому передувало
- Митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент раніше отримав пакет документів від російської Федеральної служби судових приставів з вимогою демонтувати храм на честь Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії до 3 листопада 2020 року.
- Єпархія також мала виплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- Представництво президента України у Криму, українська омбудсменка Людмила Денисова, ієрархи ПЦУ засудили рішення російського суду в Євпаторії.
- Адвокати митрополита Климента звернулися до Європейського суду з прав людини.
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