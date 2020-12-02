Російська влада порушила ще одну справу проти єпархії Православної церкви України у Криму через те, що вона не демонтовує дерев'яний храм в Євпаторії. Митрополиту Сімферопольському і Кримському Клименту вручили постанову з вимогою знести храм до 3 грудня.

Про справу щодо єпархії ПЦУ повідомляє Прокуратура Криму і Севастополя з посиланням на Представництво президента України на півострові, пишуть "Крим.Реалії".

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Відзначається, що Управління Федеральної служби судових приставів Росії по Криму встановило новий термін: дерев'яний храм в Євпаторії потрібно знести до 3 грудня.

Постанову у цій справі 1 грудня отримав Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент.

Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму,

– йдеться у повідомленні.

Тому прокуратура у межах кримінального провадження надасть відповідну правову оцінку зазначеним діям представників окупаційної влади.

Що цьому передувало