Проросійські бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї через лінію розмежування запустили безпілотник.

Зафіксували ворожий квадрокоптер поблизу населеного пункту Водяне. Про це повідомило командування Об'єднаних сил.

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Українські військові засобами радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника.

Упродовж поточної доби (1 листопада 2020 року – 24 канал) обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша,

– зазначили у штабі ООС.

У повідомленні ствердили, що в районі проведення операції сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 113 вибухонебезпечні предмети.

Важливо. Проросійські бойовики 31 жовтня 2020 року порушили режим припинення вогню на Донбасі. Більше читайте за посиланням.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі відремонтували 4 будинки. Ще на 4 об'єктах відновлювальні роботи тривають.

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