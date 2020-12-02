Упродовж 1 грудня окупанти 2 рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Ворог гатив з гранатометів та стрілецької зброї.

Ворожі постріли мали провокативний характер. Про це повідомляє 24 канал.

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Обстріл бойовиків не загрожував життю та здоров'ю українських захисників, тому вони не відкривали вогонь у відповідь.

Де було неспокійно 1 грудня:

неподалік населеного пункту Катеринівка;

біля Попасної.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню, продовжують виконувати завдання за призначенням,

– наголосили в ООС.

Зверніть увагу! Режим припинення вогню діє на Донбасі ще з 27 липня. Однак російські найманці його постійно порушують. У більшості випадків обстріли мають провокативний характер. Щоправда, бувають дні, коли обстріли бойовиків дійсно завдають шкоди українським бійцям. До прикладу, від початку перемир'я загинули 4 наших захисники.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу