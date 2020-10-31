Ватажок окупантів в Криму Сергій Аксьонов заявив про старт реалізації російського плану з водопостачання півострова. Нещодавно на півострів завітав російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін та проінспектував будівництво водозаборів на річці Бельбек і Кадиковський кар'єр.

За дорученням Росії до будівництва залучили військових. Про це повідомляє "Федеральне агентство новин".

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Хуснуллін зазначив, що залучити військових було "правильним рішенням". Незабаром до роботи повинні приступити ще 200 осіб. "Росгеологія" до кінця року планує пробурити на півострові 30 свердловин. Мовляв, за їхніми підрахунками, у четвертому кварталі 2020 року водність річок буде варіюватися від 10 до 60% від норми.

Раніше з'явилося повідомлення, що через проблеми з водою у Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру у разі опору кримчан в цьому питанні. А прессекретар Путіна Дмитро Пєсков переконаний, що Росія може забезпечити окупований Крим водою без участі України.

Що відомо про катастрофічну нестачу води у Криму

За 150 років спостережень 2020 рік став найпосушливішим для Криму.

До анексії півострова, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Після окупації півострова Росією Україна припинила постачання води до Криму у 2014 році.

Російська влада поповнює запаси води в анексованому Криму з водосховищ природного стоку і підземних джерел.

Але екологи попереджають, що використання води з підземних джерел стало причиною засолення ґрунту на півострові. Тож так звана місцева влада півострова закликає людей економити воду.

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Заступниця постійного представника президента України в Криму Таміла Ташева наголосила, що проблеми з водою у Криму спричинили кілька факторів: