Українська розвідка зафіксувала посилення підрозділів російсько-окупаційних сил на Донбасі. Бойовики збільшують кількість снайперських пар та диверсантів.

Дії окупантів пов'язані з підготовкою до проведення диверсій у сірій зоні. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Окрім того, окупанти готуються до здійснення обстрілів для провокування українських військових на вогонь у відповідь та завдання втрат підрозділам Об'єднаних сил.

На окремих напрямках окупанти продовжують утримувати артилерійські системи та міномети поблизу лінії бойового зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки,

– додали в оборонному відомстві.

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