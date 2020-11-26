Однією з перепон до вступу України в НАТО є тимчасова окупація Криму й окремих територій Донбасу Росією. Принаймні, так вважає колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

За його словами, більшість європейських членів НАТО та навіть США розуміють, що Росія цього не толеруватиме. Про це Годжес розповів в інтерв’ю ТСН.

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Так, це перепона. Кремль не повинен мати вето на те, що роблять інші нації. Але факт в тому, що пріоритет має бути на повазі суверенітету України. І просто зараз Росія не поважає суверенітет України. Вони окупували Крим, їхній міст через Керченську протоку – це ніщо інше, як блокада Маріуполя і Бердянська. Саме тут має бути зосереджений пріоритет,

– сказав він.

Водночас Годжес додав: Україна все ж має продовжити працювати. Стійкість суспільства і його спроможність протидіяти корупції та дезінформації – мають велике значення.

"І тут є інструменти, які Кремль використовує. І я думаю, багато олігархів мають багато статків у Росії. Тому багато роботи має бути зроблено, щоб виправити прозорість і верховенство права всередині України", – додав він.

Як каже американський генерал-лейтенант, Україні слід виправити багато речей перш ніж вона вступить у НАТО. Зокрема, Годжес нагадав про те, що Угорщина продовжує блокувати дії України в Комісії Україна – НАТО, бо вони не задоволена тим, як дотримуються права етнічних угорців на Закарпатті. Він назвав це проблемою, яку треба розв’язати.

"Вступ до НАТО за помахом чарівної палички не вирішить всіх проблем. Ми маємо залучити Францію і Німеччину робити більше, щоб допомогти чинити тиск на Росію, щоб вона поважала суверенітет України. Саме тому так багато має бути зроблено, і зараз не зовсім чесно говорити про те, має чи не має бути Україна членом НАТО. З часом ‒ безумовно. Але ми маємо спочатку вибудувати свої пріоритети", – додав він.

Наразі ж, за словами Годжеса, пріоритет має бути на адресуванні Україні необхідності її безпекової модернізації та стійкості громадянського суспільства.

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