Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупований півострів не сподівається на постачання води з материкової України. Водночас він зазначив, що Крим впорається з дефіцитом самостійно.

За його словами, "уряд Криму" не звертався до України з питання постачання води. Про це Аксьонов заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

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Він зазначив, що так звана влада Криму не сподівається подачу води з Дніпра у Північно-Кримський канал. Також підконтрольний Росії глава півострова сказав, що Україна нібито буде робити все задля того, аби зашкодити окупованому Криму.

Більшість проблем півострова створило колишнє керівництво України,

– сказав Аксьонов.

Криза з водою у Криму: коротко