Окупаційна влада Криму заявила, що не чекає на воду з України
Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупований півострів не сподівається на постачання води з материкової України. Водночас він зазначив, що Крим впорається з дефіцитом самостійно.
За його словами, "уряд Криму" не звертався до України з питання постачання води. Про це Аксьонов заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".
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Він зазначив, що так звана влада Криму не сподівається подачу води з Дніпра у Північно-Кримський канал. Також підконтрольний Росії глава півострова сказав, що Україна нібито буде робити все задля того, аби зашкодити окупованому Криму.
Більшість проблем півострова створило колишнє керівництво України,
– сказав Аксьонов.
Криза з водою у Криму: коротко
- Україна до 2014 року забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал з Дніпра. Однак після анексії півострова Росією Україна перестала забезпечувати Крим водою.
- Відповідно ситуація з водою на півострові погіршувалася кожного місяця – почали висихати та міліти річки й водосховища. Підконтрольна РФ влада поповнює запаси води на півострові з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- За словами екологів, використання води з підземних джерел стало причиною засолення ґрунту, натомість окупаційна влада ввела відповідні обмеження щодо води у містах.
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