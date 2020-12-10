19 років колонії: окупаційний суд Криму засудив власника телеканалу ATR
Так званий "Верховний суд" окупованого Криму 10 грудня засудив власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму. Окупаційна влада звинуватила його в організації збройного формування, диверсії та у закликах до екстремістської діяльності.
Вирок Іслямову окупаційний суд Криму виніс заочно. Останні три роки бізнесмен проживає в Україні та перебуває у розшуку в Росії. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Що відомо про суд
- Дебати у справі завершилися ще тиждень тому.
- Прокурор запросив 19 років колонії суворого режиму.
- Захист наполягав на виправданні підсудного, а також відмові суду у задоволенні цивільних позовів на загальну суму понад 1 мільярд рублів.
- Власника кримськотатарського телеканалу ATR визнали винним за всіма пунктами звинувачення – диверсії, організації незаконного збройного формування та у закликах до екстремістської діяльності.
- Суд призначив йому 19 років позбавлення волі, 1 рік обмеження волі після виходу з колонії та заборонив займатися діяльністю, пов’язаною зі ЗМІ, впродовж 2 років.
- Адвокат Іслямова Микола Полозов назвав справу політично вмотивованою.
Що відомо про справу проти Іслямова
Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму. У вересні 2015 року активісти організації "Аскер", яку він створив, перекрили дороги на півдні України через що фури з продуктами не могли проїхати.
Окупаційна влада також звинуватила його в енергоблокаді півострова. У листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані електроопори, по яких здійснювалося електропостачання Криму. Через це півострів до кінця травня 2016 року прожив у режимі надзвичайної ситуації.
Що відомо про Іслямова?Ленур Едемович Іслямов був власником кримськотатарського телеканалу ATR. Під час окупації Криму бізнесмен отримував пропозиції щодо продажу каналу ATR, але відмовився, через що канал закрили.
У Росії йому належав "Джаст-банк", але восени 2015 року у фінустанови відкликали ліцензію. Іслямов був одним з ініціаторів введення продовольчої блокади окупованого Росією Криму в 2015 році. З початку блокади він очолив Координаційний штаб з блокади Криму.
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