Так званий "Верховний суд" окупованого Криму 10 грудня засудив власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму. Окупаційна влада звинуватила його в організації збройного формування, диверсії та у закликах до екстремістської діяльності.

Вирок Іслямову окупаційний суд Криму виніс заочно. Останні три роки бізнесмен проживає в Україні та перебуває у розшуку в Росії. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про суд

Дебати у справі завершилися ще тиждень тому.

Прокурор запросив 19 років колонії суворого режиму.

Захист наполягав на виправданні підсудного, а також відмові суду у задоволенні цивільних позовів на загальну суму понад 1 мільярд рублів.

Власника кримськотатарського телеканалу ATR визнали винним за всіма пунктами звинувачення – диверсії, організації незаконного збройного формування та у закликах до екстремістської діяльності.

Суд призначив йому 19 років позбавлення волі, 1 рік обмеження волі після виходу з колонії та заборонив займатися діяльністю, пов’язаною зі ЗМІ, впродовж 2 років.

Адвокат Іслямова Микола Полозов назвав справу політично вмотивованою.

Що відомо про справу проти Іслямова

Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму. У вересні 2015 року активісти організації "Аскер", яку він створив, перекрили дороги на півдні України через що фури з продуктами не могли проїхати.

Окупаційна влада також звинуватила його в енергоблокаді півострова. У листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані електроопори, по яких здійснювалося електропостачання Криму. Через це півострів до кінця травня 2016 року прожив у режимі надзвичайної ситуації.