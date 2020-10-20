Спостерігачі ОБСЄ впродовж 16 – 18 жовтня зафіксували автоколону російських вантажівок, яка заїхала на територію окупованого Донбасу. Крім того, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню у Донецькій області. Напередодні місія повідомляла про 9 таких порушень.

На Луганщині порушень перемир'я на вихідних не зафіксували. Такі дані оприлюднили у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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2 автоколони вантажівок безпілотник зафіксував на окупованій території Донецької області поблизу кордону з Росією. Одна з них заїхала, а невдовзі виїхала з України.

Крім того, біля ділянки розведення у Золотому місія ОБСЄ бачила людей. Водночас на блокпості збройних формувань у Кремінці Донецької області бойовики обмежували пересування представників ОБСЄ.

Зауважимо, за добу 19 жовтня проросійські бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Вони стріляли у бік українських позицій та запустили безпілотник через лінію розмежування. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали, а дрон подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню . Однак проросійські бойовики постійно його порушують. Вперше найманці прицільно обстріляли позиції українських військових 6 вересня. Тоді загинув один наш захисник. 17 жовтня бойовики неприцільно стріляли з гранометів



Окуповані території на Донбасі / Інфографіка 24 каналу.