На окупований Донбас заїжджала колона вантажівок з Росії: дані ОБСЄ
Спостерігачі ОБСЄ впродовж 16 – 18 жовтня зафіксували автоколону російських вантажівок, яка заїхала на територію окупованого Донбасу. Крім того, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню у Донецькій області. Напередодні місія повідомляла про 9 таких порушень.
На Луганщині порушень перемир'я на вихідних не зафіксували. Такі дані оприлюднили у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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2 автоколони вантажівок безпілотник зафіксував на окупованій території Донецької області поблизу кордону з Росією. Одна з них заїхала, а невдовзі виїхала з України.
Крім того, біля ділянки розведення у Золотому місія ОБСЄ бачила людей. Водночас на блокпості збройних формувань у Кремінці Донецької області бойовики обмежували пересування представників ОБСЄ.
Зауважимо, за добу 19 жовтня проросійські бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Вони стріляли у бік українських позицій та запустили безпілотник через лінію розмежування. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали, а дрон подавили засобами радіоелектронної боротьби.