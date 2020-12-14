У Загорському та Щасливенському водосховищах, які забезпечують водопостачання Ялти, значно знизилися запаси. Через це підконтрольна Росії міська влада планує викачувати воду з озера Могабі.

У такий спосіб місто має отримати додаткові 850 тисяч кубів води. Про це повідомили "Крим.Реалії" з посиланням на допис глави російської адміністрації Ялти Яніни Павленко.

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За її словами, такі заходи дозволять забезпечити подачу води до 3 територій західної сторони Ялти.

Крім цього, з 14 грудня в Ялті запроваджують 6-годинний графік подачі води через зниження запасів у водосховищах.

Втім Павленко наголосила, що об'єкти соціальної сфери не мають відчути проблеми з водою. Тому в освітніх закладах будуть встановлені додаткові ємності для забезпечення дітей та працівників. А в інфекційне відділення, пологовий будинок та міську лікарню №1 воду подаватимуть цілодобово.

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