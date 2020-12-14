В окупованій Ялті планують викачувати воду з озера для постачання в місто
У Загорському та Щасливенському водосховищах, які забезпечують водопостачання Ялти, значно знизилися запаси. Через це підконтрольна Росії міська влада планує викачувати воду з озера Могабі.
У такий спосіб місто має отримати додаткові 850 тисяч кубів води. Про це повідомили "Крим.Реалії" з посиланням на допис глави російської адміністрації Ялти Яніни Павленко.
Раніше У Кремлі заявили, що докладають зусиль для вирішення проблеми води у Криму
За її словами, такі заходи дозволять забезпечити подачу води до 3 територій західної сторони Ялти.
Крім цього, з 14 грудня в Ялті запроваджують 6-годинний графік подачі води через зниження запасів у водосховищах.
Втім Павленко наголосила, що об'єкти соціальної сфери не мають відчути проблеми з водою. Тому в освітніх закладах будуть встановлені додаткові ємності для забезпечення дітей та працівників. А в інфекційне відділення, пологовий будинок та міську лікарню №1 воду подаватимуть цілодобово.
Проблеми з водопостачанням у Криму: що відомо
- Після російської окупації Криму на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням. Адже до 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна через Північно-Кримський канал.
- Також на території Криму виникло засолення ґрунту. Це пов'язано з тим, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел.
- З 27 листопада в Ялті почали обмежувати подачу води вночі. Згодом адміністрація міста, підконтрольна Росії, повідомила, що з 14 грудня постачання буде за графіком: 3 години вранці і стільки ж ввечері.
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