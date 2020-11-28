На окупованому Донбасі страйкують робітники заводу
В окупованому Харцизьку на Донеччині 25 листопада відбувся стихійний страйк робітників сталеканатного заводу "Силур". Причиною стало те, що людям виплатили лише 20% зарплати.
Робітники втомилися від ставлення нових власників заводу. Про це повідомляє "Новости Донбасса".
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Людей дістало ставлення нових власників, а останньою краплею стало те, що з і так невеликої зарплати виплатили тільки двадцять відсотків,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про скандал на заводі "Силур"
- Окупанти заявляють, що прибуток від заводу "осідає" на фірмі-прокладці у Росії. На Донеччину потрапляє мінімум грошей.
- У 2019 році "Силур" окупаційна влада Донбасу передала в управління приватній компанії ТОВ "Ростекспоснаб 8".
- Однак у російському Ростові-на-Дону є компанія з майже аналогічною назвою – ТОВ "Ростекспоснаб", якій на той момент вже був рік.
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