В окупованому Харцизьку на Донеччині 25 листопада відбувся стихійний страйк робітників сталеканатного заводу "Силур". Причиною стало те, що людям виплатили лише 20% зарплати.

Робітники втомилися від ставлення нових власників заводу. Про це повідомляє "Новости Донбасса".

Зауважте В ООН підтримують ідею створення вільної економічної зони на Донбасі

Людей дістало ставлення нових власників, а останньою краплею стало те, що з і так невеликої зарплати виплатили тільки двадцять відсотків,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про скандал на заводі "Силур"

Окупанти заявляють, що прибуток від заводу "осідає" на фірмі-прокладці у Росії. На Донеччину потрапляє мінімум грошей.

У 2019 році "Силур" окупаційна влада Донбасу передала в управління приватній компанії ТОВ "Ростекспоснаб 8".

Однак у російському Ростові-на-Дону є компанія з майже аналогічною назвою – ТОВ "Ростекспоснаб", якій на той момент вже був рік.

Зверніть увагу! У 2016 році український власник харцизького "Силура" втратив контроль над заводом.