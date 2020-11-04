Журналіст Андрій Дегтяренко заявив, що на окупованій частині Донбасу бойовики переслідують журналістів за правду про коронавірус. Попри значні темпи поширення хвороби, окупанти продовжують запевняти, що "ситуація повністю контрольована".

Кількість тих, хто захворів на COVID-19 у непідконтрольних регіонах може бути в рази більшою, ніж дозволяють говорити бойовики. Про це журналіст Андрій Дегтяренко заявив в ефірі телеканалу "Дом".

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За його словами, ватажки з окупованого Донбасу забороняють журналістам говорити правду. Там взагалі немає вільного поширення інформації.

Все дуже жорстко контролюється угрупованнями бойовиків. Журналісти, які змушені там працювати, дають дозовано тільки ту інформацію, яку їм видають так звані офіційні органи,

– заявив журналіст.

Він також підкреслив, що медіа, що працюють в ОРДЛО, називають тільки цифри щодо коронавірусу, які їм дозволяють, і показують репортажі з тих лікарень, де ситуація поки що прийнятна.

"Та це зумовлено не тим, що журналісти не хочуть говорити правду своїм глядачам і читачам – вони дуже сильно ризикують, якщо побачить світ інформація, яка, з точки зору угруповань, може їм нашкодити", – пояснив Андрій Дегтяренко.