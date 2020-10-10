На окупованій території Донецької та Луганської областей можна спостерігати дефіцит лікарських засобів, особливо антибіотиків. Ліків немає не лише в аптеках, а і навіть у лікарнях, зокрема тих, де лікують хворих на коронавірус. Основна причина такого – ажіотаж серед населення.

Докладніше про дефіцит ліків на окупованому Донбасі

Ситуація в "ДНР"

Зокрема, у клініках фейкової "Донецької народної республіки" хворим дають список необхідних препаратів і кажуть "купуйте, у нас цього немає". Про це пише "Інформаційний спротив".

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Щоправда, вартість деяких щоденних ліків доходить до 2 – 3 тисяч рублів. А за тиждень набирається до 10 – 15 тисяч рублів.

Які тут ціни на ліки

"Клексан" коштує 4 700 рублів, і його вистачає на 5 днів.

Антибіотики, як "Тіенам" і "Меронем", обійдуться у приблизно 9 – 12 тисяч рублів на три дні. Саме лікування триває від двох тижнів до місяця або більше.

Але останніх у псевдоутворенні – недостатньо, тому беруть аналоги за 3 500 – 4 тисячі рублів на три дні.

Зауважимо! За одну українську гривню окупанти в обмінниках дають 2,5 рубля, раніше був курс 1 до 1.

Окупанти пояснюють брак ліків "перебоями у фінансуванні" і годують обіцянками, що невдовзі буде нове надходження.

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Що відбувається у "ЛНР"

Тут є медустанови, де майже половина медичного персоналу перебуває на "лікарняному", частина з яких – з двобічною пневмонією тощо. Тому не вистачає лікарів, і ті, що є, працюють буквально до знемоги.

Їх окупанти замінюють молодшим персоналом або медиками вузьких спеціалізацій. Були варіанти навіть залучити студентів медичного вузу, але поки ця ідея – "на паузі".