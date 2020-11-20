У підконтрольному Росії Донецьку 17 листопада стався вибух на шахті. Окупаційна адміністрація не змогла врятувати людей. Вже знайшли один труп. Доля ще 3 шахтарів наразі невідома.

Через високу загазованість виробки рятувальникам потрібно було чекати 2 доби, щоб розпочати операцію. Про це пише Радіо Свобода.

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Трагедія сталась на вугільній шахті імені Олександра Скочинського.

Після вибуху під завалами залишились 4 гірників. Вони були заблоковані під землею. Тіло одного шахтаря знайшли вночі о 1:45 20 листопада.

Вибух на шахті стався після пожежі в конвеєрному штреку лави 17 листопада. Люди перебувають під завалами вже 3 добу.

У соцмережах колеги шахтарів висловлюють сумніви, що можна в загазованому виробленні протриматися так довго: "Жоден саморятівник не розрахований на такий час при обліку горіння лави".

Інформації про аварію в ЗМІ окупованих районів вкрай мало. Проте вони заповнені розповідями про виставки, нові соцвиплати "військовослужбовцям" так званої "ДНР". Також пишуть про якусь "цензуру" в Україні.

До слова, це найнебезпечніша шахта Донбасу. Вірогідність нових вибухів, до моменту ліквідації аварії, дуже висока.