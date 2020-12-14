Так звана влада окупованого Криму вигадує все нові способи, як вирішити гостру проблему з водопостачанням. Остання пропозиція – використати водоспади на півдні півострова.

Опади поповнили водоспади на півдні півострова

Опади поповнили водоспади, які влітку пересохли. Тому зараз їх можна використовувати, як додаткові джерела води для місцевих жителів. Про це інформує Інтерфакс.

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Завдяки дощам, які були, ми отримали серйозні притоки в альтернативні джерела водопостачання – це наші водоспади,

– повідомила тимчасово виконувачка обов'язків голови так званої адміністрації Ялти Яніна Павленко.

Павленко повідомила, що мовиться про 3 водоспади. Вони поповнились на 20 тисяч кубометрів води.

Зазначимо, що Ялта почала брати воду з озера Могабі, адже власні водосховища міста – обміліли.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

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