Представництво президента України в окупованому Криму стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території півострова. Вона пов'язана із розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Крім придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації представництво президента виявило й інші виклики. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Представництво президента України у Криму.

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Мовиться про такі проблеми, з якими стикнулися кримчани:

відсутність місць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19, відмова у госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів;

переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де хворі залишаються без медичного нагляду;

відсутність можливості пройти медичне обстеження та тестування за власним бажанням;

відсутність доступу до швидкої медичної допомоги;

відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування вдома;

відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.

В Офісі Президента засудили дії окупаційної влади в Криму та зазначили, що необхідно відреагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою на території півострова.

Що відомо про коронавірус у Криму? У Криму побили антирекорд із захворюваності на COVID-19. За добу 22 жовтня 2020 року на півострові підтвердили 267 нових випадків захворювання на коронавірус. Місць у кримських лікарнях не вистачає, а лікарі почали масово хворіти. Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.

Зверніть увагу! За міжнародними правилами за окуповану територію завжди відповідає держава-окупант.

Окрім гуманітарної кризи в окупованому Росією Криму, що виникла через пандемію COVID-19, на півострові існує й інша проблема – нестача води.

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