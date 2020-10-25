Окупованому Криму загрожує гуманітарна криза: в Офісі Президента б'ють на сполох
Представництво президента України в окупованому Криму стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території півострова. Вона пов'язана із розповсюдженням коронавірусної інфекції.
Крім придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації представництво президента виявило й інші виклики. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Представництво президента України у Криму.
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Мовиться про такі проблеми, з якими стикнулися кримчани:
- відсутність місць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19, відмова у госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів;
- переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де хворі залишаються без медичного нагляду;
- відсутність можливості пройти медичне обстеження та тестування за власним бажанням;
- відсутність доступу до швидкої медичної допомоги;
- відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування вдома;
- відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.
В Офісі Президента засудили дії окупаційної влади в Криму та зазначили, що необхідно відреагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою на території півострова.
Що відомо про коронавірус у Криму?У Криму побили антирекорд із захворюваності на COVID-19. За добу 22 жовтня 2020 року на півострові підтвердили 267 нових випадків захворювання на коронавірус. Місць у кримських лікарнях не вистачає, а лікарі почали масово хворіти. Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.
Окрім гуманітарної кризи в окупованому Росією Криму, що виникла через пандемію COVID-19, на півострові існує й інша проблема – нестача води.
Проблеми з водою у Криму: що про це відомо
- До анексії Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал з Дніпра. Але коли Росія окупувала півострів у 2014 році, Україна постачання води туди припинила.
- Зараз окупанти возять воду в Крим автоцистернами. Бездумне використання підземних вод вже призвело до засолення ґрунтів та висихання значної кількості озер та річок.
- Що ж до України, то вона не планує постачати воду до Криму до його деокупації.