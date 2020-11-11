Власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, чому найближчі п'ять років світову економіку очікує інфляція і чому Україна є в тренді на світових ринках, але не користується своїми можливостями.

Про це бізнесмен Олег Бахматюк розповів під час інтерв'ю Дмитру Гордону. Він розповів, що у світову економіку було емісовано 40 трильйонів доларів з початку пандемії, прямими і непрямими інструментами, повідомляє Цензор.нет.

"Прямі інструменти – це такі, як 3 трильйони перші в Штатах, потім ще 2 трильйони. У Європейському Союзі – 1 трильйон на викуп облігацій, 1 трильйон на підтримку, 800 млрд – на довготермінове кредитування. Тобто заливають, пішов залив у системи, як вирішення тимчасової проблеми. Але що парадоксально? Ці 40 трильйонів залили у країни, які займають 45 процентів світової економіки. Тобто вони фактично подвоїли своє ВВП", – розповів бізнесмен.

Він вважає, що в цих умовах найближчі 5 років на нас чекає світова інфляція.

"Те, що вчора коштувало долар, буде коштувати три. Перш за все це буде стосуватися сировинних речей. Тому що нерухомість не подорожчає, тому що вона звузилась у сегменті, тому що всі обслуговуючі інфраструктурні речі: перельоти глобальні, готелі, ресторани – вони будуть падати, потім будуть відновлюватися. Зрозуміло, що в тренді 10 років можна вкладати, але зараз буде сировина", – зазначив Олег Бахматюк.

Він говорить, що це також і відкриває можливості для України, яка є експортером сировини – як продукції сільського господарства, так і металургії: "Україна зараз в тренді. А вона себе не продає. Вона "зажимається". Живемо якимось правилами. У нас гуру з'являються, які нищать все українське і розказують, що ми повинні жити за правилами якогось економічного підходу, який був 10 років назад, коли був доступ до ресурсів, коли була зовсім інша економіка".

Олег Бахматюк – власник одного з найбільших українських агропромислових холдингів, Групи компаній "Укрлендфармінг". Агрохолдинг займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць та яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м’яса і молока. Також агрохолдинг володіє однією з найбільших сучасних елеваторних мереж. Підприємства "Укрлендфармінгу" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України і станом на 2019 рік були одними з найбільших платників податків в Україні.