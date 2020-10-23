Головний "скотиняконенависник" Олег Ляшко планує своє повернення в українську політику через мажоритарний округ у Чернігівській області. За кілька днів до виборів "радикал" опублікував агітаційний ролик, у якому він з плащем супермена й вилами рятує світ своїм співом чи чимось схожим на це.

Власний передвиборчий кліп під назвою "Олег Ляшко – не відступай!" Ляшко опублікував на своєму каналі в ютубі.

Цікаво Приступ, фанатизм чи слуховий оргазм: як люди коментують поведінку Третьякової у Раді – відео

Сюжет цього шедевру агітації доволі простий. Олег Ляшко – звичайний собі парубок з села, привітавшись з "дівчатками" й попивши води з відра, йде колоти дрова з голим торсом.

Тоді до нього приїздять "люди в чорному" й повідомляють, що планета в небезпеці, бо на Землю напав лиходій. "Скотиняка така", – відреагував головний герой, розрубавши дрова.

Тоді під гасло "час настав" Ляшко одягає білу сорочку й червону краватку, бере вила і йде рятувати світ. Тут глядач може видихнути – більше голий торс Ляшка бачити не доведеться.

Як згодом з'ясовується, лиходій володіє кнопкою, яка здатна знищити Землю за 59 секунд, а також офісним приміщенням у центрі Києва. Хоча останнє може бути й орендованим.

"Йди внуків няньчити, старий пердун", – заявляє Ляшко, перед тим, як замахнутися вилами на скотиняку. Дуже несподівано, але після цього політик починає виконувати пісню з доволі однозначним лейтмотивом:

Не відступай – у правді сила!

Всіх скотиняк візьмем на вила!

Далі йдуть слова "Не припиняй, завжди йди – до мети". Тут вже виникають питання до Михайла Поплавського – чому він пише тексти власним політичним опонентам.

Це треба бачити Кримські води бачили потворніших істот, – офіційний акаунт України у твіттері потролив Путіна

Далі відбувається щось геть незрозуміле – "люди в чорному" затримують лиходія, для чогось його роздягають до трусів і везуть випивати разом з головним героєм.

Поки Олег Ляшко щось святкує з жіночками, лиходій сидить зажурений і з гарбузом. В українській традиції гарбуз дарували під час сватання, якщо наречений не підходив батькам або самій дівчині.

Таким чином гарбуз натякає нам, що лиходій – це наречений, якого відшили. Та хто ж тоді Олег Ляшко? Невже, незаймана дівчина?

У самому кінці кліпу лиходій переселяється в хатину Ляшка, бере його вила, щоб відгортати сіно, наспівуючи пісню "Не відступай". Цим моментом, схоже, глядачу хочуть показати, що Олег Ляшко готовий не лише перемагати всіх скотиняк, а й залучати їх до власної команди.

Олег Ляшко й шедевр передвиборчої агітації: дивіться відео