Програш Олега Ляшка в 208 окрузі в Чернігівській області дуже показовий. Криза довіри до старих (колишніх) політичних еліт триває, про що я писав ще до місцевих виборів. Далі читайте російською мовою.

Послевыборное: несколько выводов о фракции "Слуга народа"

Ну а то, что выиграл у Ляшка кандидат от "Слуги народа", показывает, что не все так фатально для президентской партии. И это в условиях, когда феномен Зеленского уже не работает автоматически и преимущественно положительно. Отношение к Зеленскому уже гораздо более критичное. Тем не менее, кандидат от его партии может выигрывать выборы и по мажоритарке, да еще у такого политического мастодонта как Олег Ляшко.

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В этой связи обращу внимание на один интересный момент. "Слуги народа" существенно сдали позиции в крупных городах, ряде русскоязычных регионов и в областях Галичины. А вот по центральной Украине, в провинциальной глубинке, их позиции ослабли в меньшей степени.

По неофициальной и предварительной информации по итогам выборов в областных и районных советах показатели "Слуги народа" лучше, чем по городским советам, и есть некоторое опережение ближайших конкурентов ("Евросолидарности" и ОПЗЖ). Пока в форме гипотезы можно сформулировать предположение об изменении структуры электората "Слуги народа". А вот носит это ситуативный или более устойчивый характер, надо разбираться. В любом случае, по итогам этих выборов "Слуге народа" необходим тщательный и глубокий анализ.