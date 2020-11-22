Новим речником Міністерства закордонних справ призначили Олега Ніколенка. Його попередниця Катерина Зеленко тепер пані посол України в Сінгапурі.

Про кадрові зміни у МЗС України повідомили у фейсбуці відомства.

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Новим речником міністерства став Олег Ніколенко.

Прагну зміцнити роботу пресслужби як сучасного інструменту комунікацій української зовнішньої політики. І мені пощастило, що це можна робити разом із класною комунікаційною командою,

– зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, на посаді він змінив Катерину Зеленко.

За інформацією джерел УНІАН, рішення про призначення Ніколенка ухвалили вже давно. Однак очікували на офіційний указ президента про те, що Зеленко стане послом в Сінгапурі.

Що відомо про Олега Ніколенка

Сам Ніколенко розповів, що у старшій школі захоплювався іноземними мовами, історією та географією. Тому спершу здобув філологічну освіту та став перекладачем англійської та арабської мов, згодом – юристом-міжнародником.

Першим дипломатичним досвідом стала робота аташе посольства України в Лівії.

Починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, завдання змінилися. Подекуди в екстремальних умовах наше посольство займалося евакуацією українських громадян,

– розповів Ніколенко.

Тоді новий речник МЗС був змушений розлучитися з дружиною та новонародженим сином на довгих півтора року. "Саме в цей період прийшло усвідомлене розуміння значення обраної професії", – наголосив дипломат.