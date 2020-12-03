Про заступника голови офісу Президента Олега Татарова спливло багато скандальних фактів з моменту його призначення на посаду у серпні 2020 року, а також спалахнули і нові скандали. Татаров – люстрований чиновник із керівних органів МВС часів Януковича. У часи Майдану регулярно розповідав, що майданівці самі в себе стріляли, а зброї у правоохоронців не було.

Біографія Олега Татарова

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Освіта

У 2003 році Татаров з відзнакою закінчив Національний університет внутрішніх справ.

У 2005 році отримав диплом магістра з відзнакою в Національній академії внутрішніх справ. У 2010 році з відзнакою закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Облік та аудит".

Закінчив Лондонський університет та отримав європейську ліцензію адвоката.

Кар’єра

З 1999 по 2014 рік Татаров проходив службу в органах внутрішніх справ.

З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС. В цей період входив до складу різних робочих груп з питань удосконалення правового регулювання діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та адвокатури. Зокрема, входив до робочої групи з удосконалення законодавства про безоплатну правову допомогу, міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Водночас вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки Тетяни Чорновол, протестувальників "Автомайдану" та інших громадських діячів.

У 2014 році після втечі президента Віктора Януковича Татарова звільнили з посади. Проте суди трьох інстанцій визнали звільнення Татарова незаконним.

Після звільнення з посади Татаров очолив юридичний департамент корпорації "Укрбуд" та обіймав посаду до 2017 року.

З 2014 року займається адвокатською практикою, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Татаров є адвокатом ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича – Андрія Портнова. У 2016 році також був адвокатом нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.



Новинський і Татаров / Фото "Високий замок"

Татаров також захищав ексголову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у держзраді. У 2014 році той закликав кримських суддів брати громадянство Росії та правити судочинство за російськими законами.

Татаров також був адвокатом Олесі Кузнецової – дружини загиблого Івана Кузнецова, який напав на активіста Сергія Стерненка. У травні 2019 року Татаров вимагав від слідчого СБУ оголосити Стерненку підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство 2 осіб. Це передбачає покарання до довічного ув'язнення.

У травні 2019 року Татаров вимагав від слідчого СБУ оголосити Стерненку підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство 2 осіб. Це передбачає покарання до довічного ув'язнення. 5 серпня 2020 року Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента України. Це призначення викликало критику низки активістів, адвокатів, журналістів та політологів.

України. Це призначення викликало критику низки активістів, адвокатів, журналістів та політологів. Через кілька днів після призначення Татарова Зеленський дав роз'яснення, що той начебто справді є професіоналом і "несправедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади під час "часів Януковича", вважати "старою владою".

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Наукова діяльність

Татаров – член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.

Автор понад 300 наукових праць з питань кримінального процесу, діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, суду та адвокатури.

За сумісництвом Татаров викладав у навчальних юридичних закладах такі навчальні дисципліни: "Кримінальний процес", "Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні", "Доказування у кримінальному провадженні", "Організація взаємодії підрозділів під час досудового розслідування", "Сучасні аспекти кримінального права та процесу".

Статки Татарова

Нерухомість, земля і транспорт

У своїй е-декларації за 2019 рік Татаров вказав, що володіє земельною ділянкою у Васильківському районі Київщини площею 1 840 квадратних метрів. Ще одна земельна ділянка посадовця має 954 квадрати і розташована у Києво-Святошинському районі.

у Васильківському районі Київщини площею 1 840 квадратних метрів. Ще одна посадовця має 954 квадрати і розташована у Києво-Святошинському районі. На доньку Марію і сина Дмитра записана квартира в Києві на 175,4 квадрата. І ще однією квартирою в Києві на 128, 2 квадрата володіє сам Татаров. У його власності – також нежитлове приміщення в Києва на 30,6 квадрата.

на 175,4 квадрата. І в Києві на 128, 2 квадрата володіє сам Татаров. У його власності – також нежитлове приміщення в Києва на 30,6 квадрата. Татаров із дружиною мають також по 2 паркувальних місця у Києві.

у Києві. Чиновник також має право на користування квартирою в Києві на 111,41 квадрата та – ще трьома незавершеними квартирами у столиці на 102, на 88,57 та на 88,02 квадрата.

на 111,41 квадрата та – ще трьома незавершеними квартирами у столиці на 102, на 88,57 та на 88,02 квадрата. Щодо транспорту, то Татаров володіє автомобілем Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску).

Mercedes-Benz GLS 350 (2017 року випуску). Татаров також має корпоративні права в адвокатському об’єднанні "Креденс" і є водночас його кінцевим бенефіціарним власником.

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Доходи

Татаров казав, що за весь 2019 рік отримав доходів на загальну суму 9 мільйонів 622 тисячі 721 гривня . Ще 2 мільйони 196 тисяч 300 гривень Татаров разом з дружиною та дітьми отримали за відчуження нерухомості.

. Ще 2 мільйони 196 тисяч 300 гривень Татаров разом з дружиною та дітьми отримали за відчуження нерухомості. Щодо дружини Татарова, то пані Тетяна отримала загальний дохід за рік на суму 6 мільйонів 311 тисяч 644 гривні.

На рахунках у банку заступник голови ОП зберігає 250 тисяч євро, а в готівці тримає 400 тисяч доларів та 950 тисяч гривень. Ще 29 тисяч 900 євро Татаров позичив в Олени Татарової.

Татаров і Революція Гідності

Татаров заявляв, що автомайданівці "переслідували 4 автобуси "Беркуту" та "намагалися завдати їм тілесних ушкоджень". Так він коментував події в ніч на 23 січня 2014 року на провулку Кріпосному та Щорса в Києві, коли "Беркут" із засідки напав на автомайданівців.

За допомогою бейсбольних бит наносили удари по автобусах – розбили скло. Намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. У них також були маски, що свідчить не про мирний характер акцій,

– заявляв про автомайданівців Татаров.

Дивіться відео з заявами Татарова про автомайданівців:

Він також стверджував, що вночі 11 грудня 2013 року силовики не застосовували насильство для розгону Євромайдану, а розганяли протестувальників через те, що потрібно було розчистити центр столиці для проїзду транспорту.

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Дивіться відео з заявами Татарова про Революцію Гідності:

Тепер уже екскерівник слідчого управління у справах Майдану Сергій Горбатюк заявляв, що в тій ситуації Татаров як керівник МВС прикривав злочини.

Наприклад, у випадку з побиттям та затриманням автомайданівців на вулиці Щорса. Ми встановили, що це була провокація, організована, зокрема, керівництвом Київської міліції. Беркутівці, жорстоко побивши автомайданівців, давали брехливі свідчення щодо них, звинувачували їх у протиправних діях. Це були завідомо неправдиві свідчення, це встановило слідство,

– розповідав Горбатюк.

Що про свою роботу під час Майдану каже сам Татаров

"На той час, коли була Революція Гідності, я виконував обов’язки керівника Департаменту аналітичного забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ. Статистика, титри, аналітика і так далі. Тобто я апріорі не міг виконувати ніяких доручень. Є офіційний наказ, ви його можете запросити у МВС і подивитися, які в мене були професійні обов’язки", – заявляв Татаров журналістам.

Журналісти зробили запит і в МВС відповіли, що Татаров справді виконував обов’язки керівника згаданого Департаменту з 2 грудня 2013 до 25 січня 2014 року. Тобто керівник того відділу раптово "захворів", коли побачив побиття студентів, чимало протестувальників на вулицях, а от Татаров – ні. Натомість він у телеефірах розповідав маячню про Майдан аж до кінця лютого. Основна посада Татарова весь час, поки тривала Революція Гідності, була саме – заступник начальника Головного слідчого управління МВС.

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Татарова допитували як свідка у справах Майдану. Як і всі керівники МВС того часу, він фігурував у кримінальних провадженнях. Горбатюк розповів, що Татарова перевіряли на причетність до координації вбивств на Майдані.

Під час розслідування встановили, що координація відбувалася зверху. Проте офіційні документи, які надавалися та підписувалися, не містили самі по собі злочинних вказівок. Вони надавалися усно. (…) Є підстави говорити про його (Татарова – 24 канал) участь, але на цьому етапі не було повідомлення про підозру,

– розповідав Горбатюк.

Адвокат, що займається справами Майдану, Роман Маселко переконаний, що Татаров причетний до злочинних переслідувань учасників протестів.

"Після Майдану він став адвокатом Портнова та Азарових. Є факти погроз із боку Татарова прокурору Божку, який вів справу Портнова, та використання ним зв'язків у ДБР", – розповідав адвокат у справах Майдану.

Татаров у політиці і скандали довкола нього

Після люстрації в МВС вже за президентства Петра Порошенка Татаров був радником тодішнього голови Херсонської ОДА Андрія Путілова. Той планував призначити Татарова першим заступником. Проте після розголосу та звернення до Путілова голови люстраційного комітету Єгора Соболєва голова області відмовився від своїх планів.

У березні 2020 року генпрокурорці Ірині Венедиктовій підбирали заступників. Тоді, за інформацією Центру журналістських розслідувань, одним із кандидатів був саме Татаров. За даними журналістів, Татарова у заступники Венедіктовій просував Портнов через голову ОП Андрія Єрмака.

Кілька місяців тому "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані" зверталася до ОП з проханням прокоментувати можливе призначення Татарова. Проте влада ніяк не зреагувала на це.

Татаров підлягає люстрації

Призначення Татарова в Офіс Президента – показове політичне рішення Зеленського. Адже воно відбулося, вочевидь, всупереч люстрації – закону про очищення органів влади. Посада, яку з 2011 по 2014 рік обіймав Татаров, підпадає під дію люстрації. Тож Татарову до 2024 року заборонено обіймати керівні посади на держслужбі. Таке роз’яснення DW дала ексдиректорка департаменту з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко.

Скандал з Татаровим і Ситником

28 листопада 2020 року Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник є "корінням проблем у антикорупційній політиці держави". Це сталося після того, як Конституційний Суд Офіс визнав неконституційним призначення Ситника головою НАБУ.

Офіс Президента у свою чергу тоді заявив, що Татаров висловив особисту думку і не відображає позиції президента. В ОП також запевнили, що Татаров підтримує політику президента у сфері боротьби з корупцією.

Я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів,

– коментував свої слова сам Татаров.

Основні тези заяви Татарова щодо Ситника

У НАБУ слід провести новий конкурс на посаду директора, враховуючи виключно українські інтереси.

Ситника призначили незаконно, про що свідчить рішення Конституційного Суду.

Ситник є коренем всіх проблем в антикорупційній системі.

НАБУ – це не українська історія, яка, на жаль, перебуває за межами нашої країни.

Ситник втратив моральне право обіймати посаду керівника НАБУ. Причина – він потрапив до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Навколо Ситника розслідують низку кримінальних проваджень. Зокрема, за рішенням суду, слідчі досліджували електронну кореспонденцію директора НАБУ та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких і друзів.

Сьогодні довіра суспільства до НАБУ є чи не найнижчою серед всіх правоохоронних органів.

Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади, дискредитує правоохоронну систему. І це вже є питанням національної безпеки та державного суверенітету.

Справа НАБУ, в якій фігурує Татаров

Згодом ЗМІ повідомили, що НАБУ нібито розслідує справу, яка стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. Останній був власником "Укрбуду".

Річ у тім, що з 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Вела це будівництво саме компанія "Укрбуд", адвокатом і юристом якої був Татаров.

За даними ЗМІ, НАБУ припускає, що Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи на прохання забудовників. Реалізували це начебто в Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. Згодом "Укрбуд" посилався на цю експертизу, яка начебто засвідчила відсутність збитків.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову. Однак Венедіктова відсторонила від роботи 4 прокурорів, які вели цю справу. За даними журналістів, 2 грудня Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Сам Татаров назвав чутками справу проти себе про ймовірний хабар. Заступник голови ОП запевнив, що "чутки про хабарництво" пов'язані з його публічною критикою НАБУ.

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