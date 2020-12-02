Заступнику Єрмака підготували підозру, однак Венедіктова заблокувала її вручення, – ЗМІ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Однак генпрокурорка Ірина Венедіктова відсторонила від роботи 4 прокурорів, які вели цю справу.
Деталі щодо справи Олега Татарова повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
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За інформацією видання, 2 грудня Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.
Це рішення прийняла Венедіктова. Генпрокурорка також ввела у справу себе, тому тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.
Крім того, відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали.
Відомості про заміну внесли в Єдиний реєстр досудових рішень.
Також детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Але, повідомляє джерело видання, через злив інформації заступник глави ОП дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.
Справа Олега Татарова: основне
- Напередодні ЗМІ писали, що НАБУ розслідує справу щодо ймовірної причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася.
- З 2017 року Бюро розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Займалася цим будівництвом компанія "Укрбуд" Микитася.
- "Українська правда" писала, що антикорупційні органи думають, що Татаров, виконуючи прохання забудовників, міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи.
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