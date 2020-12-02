Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготували підозру заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Однак генпрокурорка Ірина Венедіктова відсторонила від роботи 4 прокурорів, які вели цю справу.

Деталі щодо справи Олега Татарова повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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За інформацією видання, 2 грудня Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ помітили в реєстрі постанову про заміну прокурорів.

Це рішення прийняла Венедіктова. Генпрокурорка також ввела у справу себе, тому тепер значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

Крім того, відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали.

Відомості про заміну внесли в Єдиний реєстр досудових рішень.

Також детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Але, повідомляє джерело видання, через злив інформації заступник глави ОП дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.

Справа Олега Татарова: основне