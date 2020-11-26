У Дніпрі 26 листопада відбулася церемонія прощання з Олександром Дегтяревим – директором конструкторського бюро "Південне". У ній взяв участь Президент України Володимир Зеленський, який ініціював нагородження конструктора званням Героя України.

Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття, повідомляє Офіс Президента України.

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Володимир Зеленський наголосив, що смерть Дегтярева – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України й усього світу. Він був великим українським конструктором, видатним ученим.

Відтак президент ініціював надання Олександру Дегтяреву звання Героя України – найвищу державну нагороду.

Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі,

– наголосив глава держави.

Резюмуючи, президент також підкреслив, що надбання таких людей як Олександр Дегтярев залишаються в історії України. "Головне сьогодні – не забувати й підтримувати підприємство. Я обіцяю, що ми це обов'язково зробимо", – резюмував Володимир Зеленським.

Що відомо про Олександра Дегтярева: