Зеленський хоче посмертно присвоїти звання Героя України директору КБ "Південне" Дегтяреву
У Дніпрі 26 листопада відбулася церемонія прощання з Олександром Дегтяревим – директором конструкторського бюро "Південне". У ній взяв участь Президент України Володимир Зеленський, який ініціював нагородження конструктора званням Героя України.
Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття, повідомляє Офіс Президента України.
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Володимир Зеленський наголосив, що смерть Дегтярева – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України й усього світу. Він був великим українським конструктором, видатним ученим.
Відтак президент ініціював надання Олександру Дегтяреву звання Героя України – найвищу державну нагороду.
Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі,
– наголосив глава держави.
Резюмуючи, президент також підкреслив, що надбання таких людей як Олександр Дегтярев залишаються в історії України. "Головне сьогодні – не забувати й підтримувати підприємство. Я обіцяю, що ми це обов'язково зробимо", – резюмував Володимир Зеленським.
Що відомо про Олександра Дегтярева:
- Видатний радянський та український конструктор народився в Яранську, що в Росії. Здобував освіту в аерокосмічній сфері в різноманітних університетах СРСР, Франції та США.
- У конструкторському бюро "Південне" працював з 1975 року, починаючи з посади інженера. У 1999 році отримав першу керівну посаду – заступник генерального конструктора.
- У 2010 році він очолив КБ "Південне" – головного підприємства ракетно-космічної галузі України. Дегтярев очолював бюро, поки не помер 24 листопада 2020 року.
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