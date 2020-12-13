У мережу залили жартівливе буцімто новорічне привітання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У ньому він заявляє, що йде з посади президента й стане імператором Білорусі.

Жартівливе "новорічне привітання" Олександра Лукашенка опублікував телеграм-канал "Лепра".

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Не так багато часу залишилося до нового 2021 року. Сьогодні я востаннє до вас звертаюся як президент Республіки Білорусь,

– говорить у відео білоруський диктатор.

Він заявив, що "довго й мучевно роздумуючи", схвалив для себе важке рішення – в останній день року, що минає, він буцімто іде у відставку.

"Я зрозумів, що мені необхідно це зробити. Білорусь повинна процвітати з новими політиками, новими обличчями, новими сильними й енергійними людьми. А я, ваш покірний слуга, повинен піти на скромну посаду імператора Білорусі", – заявив голос Олександра Лукашенка.

Слід зазначити, що відео – виключно жартівливе. За основу взяли минулорічне привітання диктатора з тоді новим 2020 роком. На нього наклали запис з голосом самопроголошеного президента.

В адміністрації білоруського диктатора наразі це відео жодним чином не коментували, як й ідею про створення посади імператора.

Жартівливе привітання Олександра Лукашенка: дивіться відео