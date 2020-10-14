Вранці 14 жовтня перестало битися серце відомого українського філолога, доктора наук Олександра Пономарева. Мовознавець не дожив до свого 85-річного ювілею буквально кілька днів. Про факти з біографії та наукові звершення Пономарева читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Олександра Пономарева

Важливо Помер відомий український філолог Олександр Пономарів

Олександр Пономарів народився 17 жовтня 1935 року у російському місті Таганрог. Його батько не повернувся з війни, потрапив у 1942 році в полон і загинув у концтаборі на території Польщі.

Пономарів завжди розповідав, що народився на етнічній українській території, яка була заселена вихідцями з південної Чернігівщини та Полтавщини. У Таганрозі колись розмовляли українською, з полтавським діалектом.

До 1933 року в місті навіть діяли українські школи, але Пономарів вже не застав їх, тому вчився у російській.

По закінченню школи Пономарів приїхав із Таганрога до Києва. Він дуже хотів вивчати українську мову та прагнув вступити на омріяний факультет. Втім, зробити це йому не вдалося: не вистачило знання українського правопису.

Чоловік не здався, вступив на відділення російської філології, але вчити українську не припиняв ані під час студентських років, ані вже випустившись з університету.

Цікаво! Спершу прізвище видатного мовознавця писалося "Пономарьов", втім він вважав його зросійщеним, відтак змінив на українське – Пономарів.

Від 1961 до 1976 року працював у відділі загального та слов'янського мовознавства в Інституті мовознавства імені Потебні АН України.

У 1975 році захистив кандидатську дисертацію "Лексика грецького походження в українській мові".

З 1976 по 1979 роки був старшим редактором у київському видавництві "Техніка".



Олександр Пономарів / Фото BBC Україна

Від лютого 1979 року став викладачем, а потім працював на посадах старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри мови та стилістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1991 році захистив докторську дисертацію на тему "Проблеми нормативності української мови в засобах масової інформації".

Наприкінці 90-х деякий час викладав українську мову в Інституті східноєвропейських студій, що в Карловому університеті у Празі.

Поборник мови і її захисник

Символічною є смерть Пономарева саме у День захисника України. Його ставлення до мови, яку він фактично з нуля вивчив самотужки і яку плекав, було не лише позицією мовознавця.

Науковець палко захищав українську мову, наголошував, що поділ держави на україномовну і російськомовну – штучний.

Уся Україна – україномовна, тільки в одних регіонах її менше придушували в імперській Росії та в Радянському Союзі, а в інших – більше. Значна частина нашої території зросійщена, але там живуть українці: дві третини російськомовного населення – то зросійщені українці,

– казав він.

Не раз Пономарів показував свою громадянську позицію. Зокрема, свого часу виступав із відкритим зверненням до Януковича з вимогою скасувати так званий "мовний закон Ківалова – Колесніченка".



Олександр Пономарів / Фото "Громадське"

Окрім того, Пономарів був серед представників інтелігенції, які у 2019-му написали відкрите звернення до українського народу із закликом не обирати президентом Володимира Зеленського.

Спадок Пономарева

Мовознавець був автором понад 250 наукових, науково-популярних та публіцистичних праць з історії та культури української мови. Він – член Спілки письменників України та Спілки журналістів.

Його співавторству належать підручники та словники української мови, а також античної міфології та українсько-новогрецький словник.

Був нагороджений премією Бориса Грінченка, а також орденом "За заслуги" III ступеня та орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня.



Олександр Пономарів / Фото КНУ імені Шевченка

Багато зусиль Пономарів спрямовував на поширення й утвердження нового правопису української мови. Так, він працював у комісії з питань правопису, виступав в ЗМІ з роз'ясненням його засад, брав участь у дискусіях на телебаченні з опонентами нового правопису тощо.

На BBC Україна професор вів власний блог, у якому роз'яснював тонкощі української мови, приміром, розповідав, які слова доречно вживати, а які ні.

Реакція українців на смерть науковця

Українці реагують на втрату у соцмережах. Вони пишуть, що Пономарів був чудовим учителем та світлою людиною і додають: не стало справжнього українця.





Реакція українців на смерть Пономарева / Скриншот

Довідка: Олександр Пономарів помер після кількох місяців боротьби з важкою травмою. Наприкінці червня науковець впав та сильно пошкодив хребет, перебував у лікарні у тяжкому стані.



Водночас директор Інституту журналістики КНУ імені Шевченка Володимир Різун розповів журналістам, що Пономарів вже понад рік перебував у лікарні. Відомо, що прощання з видатним мовознавцем відбудеться 17 жовтня.