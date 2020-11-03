Державне бюро розслідувань вручило повістку на допит керівнику Центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександру Турчинову. Вона стосується справи про масові протестами в 2013 – 2014 роках.

Турчинов заявив, що на допит його викликають не вперше. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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"Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках", – написав керівнику Центрального штабу партії "Європейська солідарність".

За його словами, у "ДБР досі не розібрались, хто вчиняв ці злочини, тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки "Слуг народу".

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