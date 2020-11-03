Турчинова викликають на допит в ДБР
Державне бюро розслідувань вручило повістку на допит керівнику Центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександру Турчинову. Вона стосується справи про масові протестами в 2013 – 2014 роках.
Турчинов заявив, що на допит його викликають не вперше. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
До слова Турчинов очолив штаб "Євросолідарності": що відомо
"Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках", – написав керівнику Центрального штабу партії "Європейська солідарність".
За його словами, у "ДБР досі не розібрались, хто вчиняв ці злочини, тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки "Слуг народу".
Політична діяльність Турчинова у 2013 – 2014 роках: що відомо
- У лютому 2014 року він став головою Верховної Ради України. Після втечі Віктора Януковича його призначили виконувачем обов'язків президента України. Керував країною до позачергових виборів 25 травня 2014 року.
- З 26 лютого обіймав посаду верховного головнокомандувача Збройних Сил України.
- У вересні 2014 року Турчинова обрали керівником штабу політичної партії "Народний фронт"
- У 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради балотувався за списками цієї ж партії під третім номером. А у жовтні став народним депутатом Верховної Ради 8 скликання.
- 16 грудня 2014 року Петро Порошенко своїм указом призначив Турчинова секретарем Ради національної безпеки та оборони.
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