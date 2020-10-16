Коронавірусна інфекція добралася до Кабінету Міністрів України. Хворобу виявили в міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Про позитивний результат тесту на COVID-19 сам Олексій Чернишов розповів у своєму фейсбуці. Міністр запевняє: почувається цілком добре.

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Температура тіла – у нормі. Все супер. Отже, йду на самоізоляцію на два тижні, але планую залишатися в курсі справ,

– розповів Чернишов.

Він зазначив, що продовжить працювати, хоча й дистанційно в режимі онлайн. Міністр зазначає, що саме в Мінрегіоні одними з перших започаткували такий режим роботи.

"Я впевнений, що в цьому ракурсі все буде добре й ефективно. Шановні колеги, бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе. До скорих зустрічей", – резюмував урядовець.

Олексій Чернишов про коронавірус: дивіться відео

Коротко про Олексія Чернишова: