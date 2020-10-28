Військовий експерт Олексій Арестович став радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики. Він матиме повноваження "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Нового радника призначив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Про це Арестович написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Новий "План дій" щодо роботи ТКГ

Новоспечений радник розповів про "План дій", який українська сторона запропонувала представити на засіданні до 4 листопада. План стосується мирного процесу. Арестович нагадав, що 16 вересня Росія заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ.

Представник ОБСЄ П'єр Морель заявив, що справа полягає у базисі перемовин, які б дозволили зрушити вперед процес виконання домовленостей Нормандського формату. Тож таким базисом визнали пропозицію створити під модераторством ОБСЄ "План дій". Він охоплюватиме безпекові та гуманітарні питання.

До речі, наступне засідання ТКГ запланували у період з 5 по 10 листопада.

Що відомо про Олексія Арестовича