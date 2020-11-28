В Олешках на Херсонщині оголосили надзвичайну ситуацію. Все через те, що в частині міста так і не розпочався опалювальний сезон. З холодними батареями майже 30 багатоповерхівок. Це – цілий мікрорайон.

Опалювати багатоповерхівки мало б місцеве комунальне підприємство, але у нього – 10 мільйонів боргу. Через це "Нафтогаз" відмовив йому у постачанні газу. Про це – у матеріалі 24 каналу.

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Місцева влада замість того, щоб шукати вихід із ситуації, додала проблем – здала на металолом газові котли. Втім, людям пояснили, що це їм лише на користь. Мовляв, буде альтернатива.

За місяць до виборів вже колишня влада Олешок відзвітувала перед жителями, що придбала 2 твердопаливні котли. Але ті виявилися малопотужними: тепло до будинків не доходить.

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У місцевому комунальному підприємстві від коментарів ухиляються. Патову ситуацію в Олешках намагається вирішити вже новобрана влада. Але швидко зробити цього не вдасться.

Ведемо переговори. Потрібно розуміти, якою має бути потужність котлів, які працюють на твердому паливі. Треба зробити проєкт, це займе певний час,

– зауважив Сергій Єложенко, заступник міського голови.

Відтак, тепла в Олешках цього опалювального сезону можуть взагалі не дочекатися. Містянам залишається лише вірити, що зима буде не надто лютою.

Що відбувається в Олешках: дивіться відео 24 каналу