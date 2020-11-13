Профільний комітет 13 листопада оголосив конкурс на посаду судді Конституційного Суду України. Кандидатів будуть вносити депутатські групи та фракції. У "Слузі народу" заявили, що підтримуватимуть членкиню монобільшості Ольгу Совгирю. Сама нардепка відзначила, що готова взяти участь у конкурсі.

Відтак якщо фракція підтримає її кандидатуру, то вона змагатиметься за вакантну посаду. Про це представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря розповіла в ефірі 24 каналу.

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"Не заперечую проти цього", – прокоментувала депутатка.

"Слуга народу" підтримає кандидатуру Ольги Совгирі

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський в інтерв'ю "Радіо Свобода" зауважив, що "Слуга народу" однозначно підтримає Совгирю, якщо вона вирішить подавати свою кандидатуру на цю посаду.

Я думаю, що фракція підтримає її точно, тому що вона – абсолютний авторитет з точки зору конституційного судочинства і конституціоналіста,

– зазначив він.

Він також повідомив, що депутати з монобільшості мотивують представницю Ради в КСУ взяти участь у конкурсі на посаду судді.

"Її всі штовхають, що "ти будеш гарним суддею". Я бачу це зараз навіть з листування членів фракції в чаті", – розповів Федір Веніславський.

Однак, за його словами, є ще щонайменше 2 депутати від "Слуги народу", які мають бажання брати участь у конкурсі на вакантну посаду в Конституційному суді.

Що відомо про конкурс на посаду судді КСУ

6 листопада Верховна Рада не обрала нових суддів Конституційного Суду. Депутати провалили голосування за 4 кандидатів на одну вакантну позицію. Парламентарі не голосували за двох інших претендентів на другу позицію.

Представник президента у КСУ Федір Веніславський прогнозує, що другий конкурс відбудеться десь до кінця грудня.



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