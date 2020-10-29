Безвізу з ЄС бути: Стефанішина про скандальне рішення Конституційного суду
Після скандального рішення Конституційного суду про скасування е-декларування заговорили про можливість втрати Україною безвізового режиму з ЄС. Однак віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина заявила, що рішення КСУ не вплинуть на безвіз.
Натомість вона сказала, що останні події є сигналом для необхідності завершення судової реформи. Про це повідомляє Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у фейсбуці.
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Позиція Ольги Стефанішиної
За словами Стефанішиної, всередині України є зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію і позбавити українців безвізу.
Безвізу з ЄС бути! Обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення,
– підкреслила Стефанішина.
Також віцепрем'єрка зазначила, що Кабмін продовжує роботу над реформами, що підсилюють євроатлантичної інтеграції України.
"Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції", – додала Стефанішина.
Що відомо про рішення КСУ: головне
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.
- Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що у парламенті швидко відреагують на рішення КСУ. За його словами, реакцію чекають і від президента Зеленського.
- Очільник України 29 жовтня скликає термінове засідання РНБО. Під час зустрічі, ймовірно, обговорюватимуть скандальне рішення КСУ щодо скасування е-декларування та реакції на нього.