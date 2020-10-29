Після скандального рішення Конституційного суду про скасування е-декларування заговорили про можливість втрати Україною безвізового режиму з ЄС. Однак віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина заявила, що рішення КСУ не вплинуть на безвіз.

Натомість вона сказала, що останні події є сигналом для необхідності завершення судової реформи. Про це повідомляє Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у фейсбуці.

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Позиція Ольги Стефанішиної

За словами Стефанішиної, всередині України є зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію і позбавити українців безвізу.

Безвізу з ЄС бути! Обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення. Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення,

– підкреслила Стефанішина.

Також віцепрем'єрка зазначила, що Кабмін продовжує роботу над реформами, що підсилюють євроатлантичної інтеграції України.

"Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції", – додала Стефанішина.

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