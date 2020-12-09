Головні платники податків в Україні – це олігархи. Чому це неправда?

Головні платники податків в Україні – не олігархи

Саме так вважає заступник голови Державна податкова служба України Євген Олейніков, який заявив це в ефірі "Свобода слова Шустер online": "Основна сплата – це великі платники податків. Ті самі олігархи".

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Для наявності була продемонстрована інфографіка від ДПС, де на великих платників податків приходиться 61,2% надходжень до бюджету. І твердження, і графік є маніпуляціями.

Пояснюємо чому:

Як ми нещодавно писали, цього року податки простих українців зі споживання та праці складали 73% бюджету країни, а вже у 2021 році ця частка зросте до 78% від усіх надходжень розширеного бюджету. Чому не врахували податки з доходів фізичних осіб (щоправда, про це зазначили на картинці), які на другому місці і принесли до скарбниці вже 295 млрд грн за 10 місяців 2020 року? А звідки взялися 403,7 млрд грн з "великих платників податків"? Хотілося б подивитися на структуру. У нас є велике припущення, що туди зарахували податки зі споживання, які сплачує кінцевий споживач (найчастіше це прості українці), а бізнес лише виступає податковим агентом, який перераховує до скарбниці, зокрема, акцизи та податок на додану вартість (ПДВ).



Зокрема, ПДВ (Згідно із визначенням Єврокомісії, це податок на споживання, тому що в кінцевому підсумку він оплачується кінцевим споживачем, це не плата за бізнес і він не є витратами бізнесу) залишається податком №1, який поповнив бюджет за 10 місяців на 381 млрд грн. Податок на прибуток підприємств, який сплачує весь бізнес, а не лише олігархи, склав 108 млрд грн. Так звідки взялися ці 403,7 млрд?

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Ось тут зручна візуалізація надходжень і витрат бюджету за роки.

Тут можна порахувати, скільки податків ви сплатите у 2021 році.

Джерело: Facebook