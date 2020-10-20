Всеукраїнський конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine – це частина міжнародного конкурсу Worldskills International.

Такі "олімпійські ігри" для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів і працівників віком від 18-22 років проводяться у 85 країнах вже впродовж 70 років.

Цього року фінал українського чемпіонату пройшов в Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Глевасі (Київська область), а переможців обрали 13 жовтня.

Змагалися молоді фахівці у 9 компетенціях впродовж двох тижнів. Серед них: електромонтажні та зварювальні, слюсарні та токарні роботи, кладка цегли, перукарське мистецтво, мехатроніка, а також експлуатація і обслуговування залізничного транспорту.

Загалом участь взяло 80 людей з 23 регіонів, а на кожну з компетенцій припадала трійка лідерів, яких обирали експерти та журі. Переможцям та усім учасникам чемпіонату готові запропонувати роботу найбільші промислові компанії – Укрзалізниця, Інтерпайп та Метінвест, який вп'яте поспіль виступає генеральним партнером конкурсу і шести компетенцій.

Учасники задоволені, що такі робітничі професії роблять популярними та важливими, та зізнаються, що цього року завдання були важчими, з'явилася нова техніка та інструменти.

"Саме такі заходи дають нашій молоді чіткий і важливий сигнал – ви потрібні своїй країні, вас цінують. Міністерство освіти і науки України пишається рівнем вашої професійної майстерності. За кожним з вас уважно стежать кращі роботодавці країни. Ми впевнені, що майбутнє саме за вами", – звернувся до фіналістів заступник міністра освіти і науки України Артур Селецький.

Глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник пояснив, що для більшості фіналістів конкурс Worldskills Ukraine стане першою сходинкою на шляху до престижної роботи і гідного майбутнього.

Ми зацікавлені в тому, щоб молоді люди вчилися і працювали в Україні. Наші підприємства щорічно приймають на роботу близько 1300 випускників. Тільки в цьому році ми направимо понад 40 мільйонів гривень на програми по роботі з молоддю. Мрії повинні збуватися, і в "Метінвесті" це стає можливим,

– зазначив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Випускники профтехучилищ гарантовано отримують роботу і можуть вибрати компанію з хорошими умовами та гідною зарплатою – ще до випуску їх розбирають роботодавці.