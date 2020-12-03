Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 3 грудня провела зустріч з представницею окупаційної влади Донецька Дарією Морозовою. Сторони домовились про повернення на територію України всіх матеріалів кримінальної справи щодо однієї громадянки, а також обговорили майбутній обмін полоненими.

Закрита зустріч відбулась на території контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на Донеччині. Про це повідомляє 24 канал.

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Передача кримінальних справ з окупованих територій

Людмила Денісова відзначила, що під час зустрічі говорили з приводу тих кримінальних справ, які залишилися на окупаційній території. Зокрема, щодо однієї громадянки, яка рятує свої права, починаючи з 1998 року.

Жінку засудили у 1998 році, у 2001 році слідство винесло вирок. А вже у 2003 році її амністували. Втім жінка вже близько 20 років намагається довести свою невинуватість.

Лише в цьому році вона зверталася до мене 21 раз. Мені передали її звернення і до голови комітету, і до президента,

– розповіла омбудсменка.

За словами Денісової є 6 кримінальних проваджень стосовно тих людей, які її засудили. Зокрема, щодо слідчих та судді. Але всі ці справи залишилися в Донецьку. Відтак жінка не може довести невинуватість, тому що окупаційна влада не надавала документи.

Наразі вдалося домовилася про передачу цієї справи на підконтрольну територію України. І наразі всі 28 томів вже передали в Апеляційний суд Донецької області.

Денісова також відзначила, що сторони домовилися про передачу 125 кримінальних справ стосовно 133 громадян України, яких утримують ще в слідчих ізоляторах на території, підконтрольній Україні.

"Вони були засуджені ще до окупації. Але справи залишились в Донецьку. Ми домовились, що зараз буде прийняте необхідне рішення окупаційною владою, і всі матеріали нам передадуть", – наголосила вона.

Зверніть увагу! Під час зустрічі обидві сторони обговорили майбутній обмін полоненими. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини наразі не надала жодної інформації щодо цього.

Після закінчення карантину всі КПВВ запрацюють у звичному режимі

Як повідомила Людмила Денісова, під час зустрічі сторони погодили, що після закнічення карантину всі КПВВ почнуть працювати у штатному режимі.

Адже, наприклад, наразі люди мають можливість пройти через "Новотроїцьке" лише в понеділок та п'ятницю. Крім цього, окупанти блокують роботу 3 інших КПВВ: