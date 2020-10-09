Опозиція Киргизстану висунула єдиного кандидата в прем’єри
Відразу 4 опозиційні партії Киргизстану визначилися зі своїм єдиним кандидатом на посаду прем’єра країни. Вони Вони запропонували кандидатуру Омурбека Бабанова.
Водночас на посаду віцепрем’єра опозиція висунула Тилека Токтогазиєва. Про це інформує 24.kg.
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Так, такі спільні рішення прийняли партії "Республіка", "Ата Мекен", "Бір Бол" та "Реформа". Вони також підписали відповідний меморандум.
Ми бачимо, що в країні дестабілізація. Незрозуміло, що відбувається. Тому ми офіційно об'єдналися. Меморандум підписаний лідерами партій,
– зауважив кандидат в віцепрем’єри Токтогазиєв.
Спільна заява опозиції Киргизстану