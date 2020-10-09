Відразу 4 опозиційні партії Киргизстану визначилися зі своїм єдиним кандидатом на посаду прем’єра країни. Вони Вони запропонували кандидатуру Омурбека Бабанова.

Водночас на посаду віцепрем’єра опозиція висунула Тилека Токтогазиєва. Про це інформує 24.kg.

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Так, такі спільні рішення прийняли партії "Республіка", "Ата Мекен", "Бір Бол" та "Реформа". Вони також підписали відповідний меморандум.

Ми бачимо, що в країні дестабілізація. Незрозуміло, що відбувається. Тому ми офіційно об'єдналися. Меморандум підписаний лідерами партій,

– зауважив кандидат в віцепрем’єри Токтогазиєв.



Спільна заява опозиції Киргизстану

Що відомо про Омурбека Бабанова? Це киргизький державний і політичний діяч. Він вже обіймав крісло прем’єра у 2011 – 2012 роках. У 2016 році був визнаний найбагатшою людиною Киргизстану. Його статки оцінюються в 1,5 мільярда доларів США.

Зверніть увагу! У Киргизстані 5 жовтня спалахнули масштабні протести, що тривають досі. Річ у тім, що люди виступили проти результатів парламентських виборів, на них була проголошена фактично абсолютна перемога пропрезидентських сил.



Врешті ЦВК офіційно скасувала результати голосування та має визначитися із датою нових виборів. Тим часом президент країни Сооронбай Жеенбеков зауважив, що готовий покинути посаду, якщо країна стане на шлях законності. Більше про ситуацію та протести у Киргизстані читайте за посиланням.