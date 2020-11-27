Частина українців переконані, що життя продовжується і коронавірус не має стати на заваді новорічним святам. Інші ж певні, що краще утриматись від скупчення людей. Відтак в одних містах України скасовують святкування, а в інших же – активно готуються.

Якими будуть новорічні свята в умовах пандемії цьогоріч і що підготували різні міста України – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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У Вінниці будуть без ялинки

У Вінниці чи не одними з перших заявили, що головної ялинки міста цьогоріч не ставитимуть, а святкові заходи проводитимуть в режимі онлайн.

Очільник міста, Сергій Моргунов зазначив, приймаючи таке рішення дослухались до думки містян. Мовляв, ця тема спровокувала дискусії і навіть було кілька петицій. Деякі люди не бачать доцільності у тому, щоб встановлювати у місті ялинку. Вони радять скерувати гроші у лікарні для боротьби із COVID-19.

Єдине, що створюватиме вінничанам святковий настрій – це ілюмінація на магістральних вулицях міста та вертеп, що встановлять на Майдані Незалежності.

У Львові чекають на рішення держави

Львів славиться своїми традиційними новорічними гуляннями. Чимало туристів їдуть туди саме взимку, аби поринути в атмосферу різдвяного ярмарку, долучитись до колядників та побачити ходу звіздарів. Чи вдасться втілити все це цьогоріч – у місті ще не знають

Вже є ряд напрацювань – які заходи можуть відбуватись, яка це може бути ялинка. Йдеться про те, якою буде епідеміологічна ситуація. Ми вже комунікуємо, але чекаємо на рішення держави,

– розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Львів'яни ж до ситуації ставляться з розумінням. Вони планують зібратись у родинному колі й не влаштовуватимуть масштабних святкувань.



Жива ялинка у Львові 2019 року / Фото lviv1256

У Харкові на повну готуються до свят

А ось де на повну готуються до свят – так це у Харкові. На площі Свободи, де традиційно влаштовують новорічні гуляння, вже кипить робота.

Робочі вже зібрали ялинку-рекордсменку та готують до заливки ковзанку. Тут же зведуть ярмаркові будиночки. Та частину декорацій для зустрічі 2021 року через пандемію таки не встановлюватимуть.



Харківська ялинка – найвища в Україні / Фото "Харківський портал"

"Будиночка Дідуся Мороза точно не буде, тому що він не підходить під санітарні норми. Концерт – поки не зрозуміло, чи дозволить Кабмін. Поки плануємо ярмарки. Точно під заборону потрапляє ялинка міського голови", – зазначив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сідоренко.

Програма свят залежатиме від заборон чи карантинних послаблень, впроваджених Урядом. Єдине незмінне – харківські вулиці прикрасять чисельними інсталяціями.

У Запоріжжі – 2 ялинки

У Запоріжжі головну ялинку зазвичай ставлять на площі Маяковського. Цього року мерія провела тендер на монтаж і демонтаж новорічних містечок на суму приблизно 2 мільйони гривень.

Ще одну, обласну ялинку мають поставити навпроти обласної держадміністрації на площі Фестивальній. Про відмову від цих планів чиновники ще не заявляли. Можливо, на їхню позицію вплинуть рішення центральної влади або перестороги санлікарів.

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Мешканці міста по-різному ставляться до встановлення ялинки і можливого новорічного локдауну, якщо такий оголосить влада. Втім останнє слово щодо проведення новорічних свят буде за владою.