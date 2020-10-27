Вже другий рік поспіль Форум "Бізнес без паперу" збирає лідерів ринку з різних індустрій та створює простір для обміну успішними цифровими кейсами. Оскільки цьогоріч захід відбуватиметься онлайн, долучитися до трансляції зможуть учасники з будь-якого куточка країни.

У 2020-му драйвером діджиталізації як в Україні, так й у світі, став COVID-2019. Коронакриза продемонструвала, що ті, хто не здатний швидко адаптуватися до нових реалій, ризикує залишитися ні з чим.

Понад 30 спікерів Форуму поділяться власним досвідом, що допомагає, а що заважає оперативно пристосуватися до змін. Глядачі дізнаються, які нові інструменти з’являються на ринку та яких помилок варто уникати при їхньому впровадженні. Поговоримо також, як держава у нас сприяє діджиталізації бізнесу.

Під час панельних дискусій учасники обговорять, зокрема, такі "гарячі" теми:

Електронні чеки та програмні РРО: перспективи та підводні камені

Цифровий підпис: КЕП замість ЕЦП — що зміниться після 7 листопада?

Впровадження електронного документообігу: на які ризики зважати та як їх мінімізувати?

Бізнес на відстані: плюси та мінуси віддаленого формату роботи

Серед спікерів Форуму:

Мстислав Банік, керівник проєкту "Дія"

Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Фарід Сафаров, директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури

Ігор Дядюра, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Надія Бігун, директорка із закупівель ДК "Укроборонпром"

Ернест Клименко, IT директор ПрАТ "АК "Київводоканал"

Костянтин Вечір, директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар"

Сергій Кондратенко, керівник відділу розвитку і підтримки ERP у Rozetka.ua

Андрій Сухов, співзасновник Checkbox

Наталія Ковальова, керівниця торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua

Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу "Вчасно"

Анна Муляр, Product Owner сервісу Document.online

Юрій Стасів, технічний директор сервісу Deposit Sign

Світлана Мороз, керуючий партнер, адвокат, юридична компанія Dictum

Ознайомитися з повною програмою та придбати квиток можна за посиланням

Форум "Бізнес без паперу" – електронне майбутнє стає сьогоденням!