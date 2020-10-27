Онлайн-форум "Бізнес без паперу" розкаже усі новини у світі цифрових інструментів
19 листопада сервіс цифрових рішень для бізнесу "Вчасно" у партнерстві із LIGA360 проведе онлайн-трансляцію Другого всеукраїнського Форуму "Бізнес без паперу".
Вже другий рік поспіль Форум "Бізнес без паперу" збирає лідерів ринку з різних індустрій та створює простір для обміну успішними цифровими кейсами. Оскільки цьогоріч захід відбуватиметься онлайн, долучитися до трансляції зможуть учасники з будь-якого куточка країни.
У 2020-му драйвером діджиталізації як в Україні, так й у світі, став COVID-2019. Коронакриза продемонструвала, що ті, хто не здатний швидко адаптуватися до нових реалій, ризикує залишитися ні з чим.
Понад 30 спікерів Форуму поділяться власним досвідом, що допомагає, а що заважає оперативно пристосуватися до змін. Глядачі дізнаються, які нові інструменти з’являються на ринку та яких помилок варто уникати при їхньому впровадженні. Поговоримо також, як держава у нас сприяє діджиталізації бізнесу.
Під час панельних дискусій учасники обговорять, зокрема, такі "гарячі" теми:
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Електронні чеки та програмні РРО: перспективи та підводні камені
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Цифровий підпис: КЕП замість ЕЦП — що зміниться після 7 листопада?
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Впровадження електронного документообігу: на які ризики зважати та як їх мінімізувати?
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Бізнес на відстані: плюси та мінуси віддаленого формату роботи
Серед спікерів Форуму:
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Мстислав Банік, керівник проєкту "Дія"
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Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції
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Фарід Сафаров, директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури
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Ігор Дядюра, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
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Надія Бігун, директорка із закупівель ДК "Укроборонпром"
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Ернест Клименко, IT директор ПрАТ "АК "Київводоканал"
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Костянтин Вечір, директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар"
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Сергій Кондратенко, керівник відділу розвитку і підтримки ERP у Rozetka.ua
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Андрій Сухов, співзасновник Checkbox
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Наталія Ковальова, керівниця торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua
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Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу "Вчасно"
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Анна Муляр, Product Owner сервісу Document.online
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Юрій Стасів, технічний директор сервісу Deposit Sign
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Світлана Мороз, керуючий партнер, адвокат, юридична компанія Dictum
Ознайомитися з повною програмою та придбати квиток можна за посиланням
Форум "Бізнес без паперу" – електронне майбутнє стає сьогоденням!