У 2020 році в Укравтодорі вперше були впроваджений ряд новацій, які дозволили відновити рекордну кількість кілометрів державних доріг, при цьому зробити їх дешевшими й безпечнішими.

Про це повідомляє видання "Факти".

Так, пише видання, крім ремонту та будівництва близько 4000 км доріг державного значення, в Україні у 2020 році силами Укравтодору були також відремонтовані 100 мостів.

Всього в країні налічується 16 155 штучних споруд. Більшість з яких були побудовані ще у 1960 – 1970-х роках і вже давно потребують не просто ремонту, а повної реконструкції, оскільки сучасні навантаження не мають нічого спільного з тими, які закладалися під час будівництва,

– повідомили подробиці автори матеріалу.

Укравтодор вперше за роки незалежності розробив Національну програму відновлення мостів і у 2020 році приступив до її реалізації.

Також, пише видання, для контролю якості робіт вперше у практиці Укравтодору були задіяні незалежні іноземні експертні організації. Всього, як пишуть "Факти", в цьому році компанії з Австрії, Франції, Туреччини та інших країн проводили технічний нагляд на 1500 км доріг.

"Результатом таких перевірок, зокрема, стала вимушена заміна підрядника на обході Житомира, який, як встановив технагляд, систематично порушував технологію", – мовиться у статті.

Ще одним нововведенням Укравтодору цього року стала зміна підходів до виконання дорожнього ремонту. Тепер дороги робляться не окремими ділянками, а цілком.

Крім цього, була введена обов'язкова процедура проходження попередньої експертизи абсолютно всіх проєктів. Внаслідок цих експертиз, пише видання, "V секція Технічної ради "Укравтодору" ще до виставлення проєктів на тендери змогла заощадити ні багато ні мало 11,8 млрд гривень у порівнянні з розрахунками поданих проєктів".

Нововведенням цього року стало і впровадження нових правил безпеки дорожнього руху. Для заспокоєння швидкісного режиму тепер будуть влаштовуватися додаткові обмежувачі у вигляді острівців безпеки, бордюрних розширень і так званих чокерів.

У планах Укравтодору, пишуть "Факти", у наступному році оновити вже понад 6800 км державних доріг і 150 мостів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ вже писали, що у 2020 році вартість ремонту і будівництва 1 кілометра доріг знизилася на 4,5 млн гривень, у порівнянні з минулим роком.