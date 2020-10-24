Понад пів мільярда доларів: ООН 6 років допомагала постраждалим від війни на Донбасі
Останні 6 років Організація Об'єднаних Націй виділяла гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії в Україні. За увесь час ООН залучила понад пів мільярда доларів США.
Окрім цього, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 мільйонам громадян, які постраждали внаслідок бойових дій. На ці потреби вже мобілізували 82 мільйони доларів США, йдеться на сторінці уряду у фейсбуці.
Цікаво Ночували в землянках і бункерах: "слуги народу" показали свою атмосферну поїздку на Донбас
"Впродовж 2014 – 2020 років в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад пів мільярда доларів", – зазначили в уряді.
Там пояснили, що Україна співпрацює з такими установами ООН:
- Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;
- Управління з координації гуманітарних питань;
- Програма розвитку ООН;
- Міжнародна організація з міграції;
- Всесвітня організація охорони здоров'я;
- Фонд ООН у галузі народонаселення;
- Дитячий фонд ООН і тощо.
Зверніть увагу Агресор має знати, що його дії не забули, – Україна звернулася до країн-учасниць ОБСЄ
В уряді зауважили, що впродовж 5 років в ООН планують залучити майже 675 мільйонів доларів США для допомоги Україні. Цього разу гроші передбачили на економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.