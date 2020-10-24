Останні 6 років Організація Об'єднаних Націй виділяла гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії в Україні. За увесь час ООН залучила понад пів мільярда доларів США.

Окрім цього, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 мільйонам громадян, які постраждали внаслідок бойових дій. На ці потреби вже мобілізували 82 мільйони доларів США, йдеться на сторінці уряду у фейсбуці.

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"Впродовж 2014 – 2020 років в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад пів мільярда доларів", – зазначили в уряді.

Там пояснили, що Україна співпрацює з такими установами ООН:

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

Управління з координації гуманітарних питань;

Програма розвитку ООН;

Міжнародна організація з міграції;

Всесвітня організація охорони здоров'я;

Фонд ООН у галузі народонаселення;

Дитячий фонд ООН і тощо.

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В уряді зауважили, що впродовж 5 років в ООН планують залучити майже 675 мільйонів доларів США для допомоги Україні. Цього разу гроші передбачили на економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.