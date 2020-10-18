Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що дії Азербайджану та Вірменії – неприпустимі. Річ у тім, що країни проігнорували заклики негайно припинити вогонь у Нагірному Карабасі.

У заяві генсека ООН йдеться про те, що Гуттереш висловив сподівання, що країни все ж дотримуватимуться перемир'я. Також він чекає, коли Баку та Єреван негайно повернуться за стіл переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

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За його словами, обидві сторони під час проведення військових операцій зобов'язані постійно піклуватися про збереження та захист цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом вони повинні захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру,

– написано у заяві.

Він засудив саме нещодавні атаки на населені пункти у зоні бойових дій. Зокрема, йшлося саме про обстріл другого за величиною азербайджанського міста Гянджа.

Детальніше про обстріл міста, під час якого загинули щонайменше 7 людей – за посиланням.

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